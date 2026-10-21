Vizecilere ikinci operasyon

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde, kendilerini şikâyet eden vatandaşların tehdit edildiği görüldü. Para yatırmasına rağmen işlemleri ilerlemeyen bir kişi, başvurduğu şirketi şikâyet edince, şirket yetkilisi WhatsApp’tan aracı kişiye şikayetin geri çekilmesi için baskı yapmış. Söz konusu yazışma içeriği şöyle: “Onur o şikâyeti ona sildir. Şunu söyle: O şikâyet silinmediği takdirde hiçbir şekilde ne para iadesi alabilirim ne bizden işlem alabilir. Kaldırsın yorumu. B.k para alır.”