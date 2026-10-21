Vizecilere ikinci operasyon
Vize danışmanlığı adı altında bot yazılımlarla konsolosluklar ve yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin randevu sistemlerine erişip tüm randevuları toplayıp satan şebekelere yeni operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun, “garantili vize” ve “garantili randevu” vaadiyle para toplayan şahıs ve şirketlere yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.
Söz konusu yapıların ilk operasyondan sonra piyasadaki boşluktan faydalanarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilince, soruşturma "nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" yönlerinden genişletildi. İncelenen dijital materyaller ve yazışmalarda, sınırlı randevu kontenjanlarının yine “bot” olarak adlandırılan otomatik yazılımlar aracılığıyla kısa sürede alındığı belirlendi. Vatandaşlardan işlem başına bot yazılım için yaklaşık 300–400 avro ek tahsilat yapıldığı ortaya çıktı. Ön mali inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon TL olduğu belirlendi. Randevu sistemlerini ele geçirenler ve bu şirketlere yazılım desteği sağlayan 60 şüphelinin yakalanması için dün İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk operasyonda 37 şüpheli tutuklanmıştı.
Şikayet eden parasını alamaz
- Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde, kendilerini şikâyet eden vatandaşların tehdit edildiği görüldü. Para yatırmasına rağmen işlemleri ilerlemeyen bir kişi, başvurduğu şirketi şikâyet edince, şirket yetkilisi WhatsApp’tan aracı kişiye şikayetin geri çekilmesi için baskı yapmış. Söz konusu yazışma içeriği şöyle: “Onur o şikâyeti ona sildir. Şunu söyle: O şikâyet silinmediği takdirde hiçbir şekilde ne para iadesi alabilirim ne bizden işlem alabilir. Kaldırsın yorumu. B.k para alır.”