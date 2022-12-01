Vizyon sloganı ‘Yeniden Kemal’

Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda vizyon toplantısı düzenleyecek. Dikkatler, Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masanın göstereceği aday ve kendi durumu hakkında ne tür mesajlar vereceğine çevrildi.

ADAYLIK SİNYALİ VERECEK

Son dakika sürprizi yaşanmazsa tanıtımda ‘Yeni yüzyılda yeniden Kemal’ vurgusu dikkat çekecek. Buna göre, Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin ön planda olacağı vaatler, sloganlar, videolar ile Mustafa Kemal Atatürk ile Kemal Kılıçdaroğlu teması yapılacağı kulislerde konuşuluyor. CHP kulislerinde adaylığa ilişkin bir açıklama beklenmiyor. Bu çerçevede “6’lı masanın adayının ismi resmi olarak açıklanmayacak. Böyle bir açıklamayı 6 liderin katıldığı büyük bir organizasyonda açıklanır. Aday ismi açıklanmayacak ama Kılıçdaroğlu’nun adaylığının sinyalleri verilecek, ciddi aday profili çizilecek’’ değerlendirmeleri yapılıyor.

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