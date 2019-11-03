Vodafone 41. İstanbul Maratonu için bazı yollar trafiğe kapatıldı

"Vodafone 41. İstanbul Maratonu" sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil tüm parkur güzergahı ve bağlantılı yollar saat 15.00'e araç trafiğine kapatıldı.

Spor İstanbul tarafından "İstanbul Senin, Durma Koş" sloganıyla düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollarda trafik düzenlemesi yapıldı.

AA

03.00'da kapatıldı

Bu kapsamda, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibariyle araç trafiği durduruldu.

Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi. Trafik polisleri dubalarla trafiği yavaşlattıktan sonra yolu kesti. Araçlar, Zincirlikuyu mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi.

Maraton dolayısıyla bugün saat 15.00'e kadar kapalı olacak güzergahlar şöyle: