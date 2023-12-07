Vurgunda kırılma Anı 11 Ocak

* SEÇİL ERZAN:

Bugün bin şükür beklediğim şey geldi ama yetmiyor. Biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı, vermedim. Onlar da fark etti, bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli, bu işlerle bağlantılı. Oradan bir sıkıntı çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık.