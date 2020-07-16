Washington Post'ta 'Gülen'i iade edin' ilanı verildi

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Washington Post gazetesinde bir ilan yayınladı.
Tam sayfa yayınlanan ilanda "Geciken adalet adalet değildir, Gülen'i ve suç ortaklarını,yargılanmaları için Türkiye'ye iade edin” ifadeleri kullanıldı.15 Temmuz’un yıldönümünde @washingtonpost 'ta yayınlanan ilanımız"Geciken adalet adalet değildir,Gülen'i ve suç ortaklarını,yargılanmaları için Türkiye'ye iade edin” @TC_Disisleri @realDonaldTrump https://t.co/RK0Uh28qc6#victor... pic.twitter.com/mBzFdD7dU9
İlanın devamında, "Türk meclisi bombaladılar, Türkiye demokrasisi için mücadele eden 250 kişiyi öldürdüler, 2 b in kşiyi yaraladılar. Adalet gecikti, adalet reddedildi mi?" ifadelerine yer verildi.
Şehitlerimizin ismi Washington Post'ta
FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe girişimi sırasında şehit olan 248 vatandaşımızın isimlerine yayınlanan ilanda tek tek yer verildi.