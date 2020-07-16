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Gündem Washington Postta Güleni iade edin ilanı verildi
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Washington Post'ta 'Gülen'i iade edin' ilanı verildi

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'a, "

İhanet çetesinin suç ortaklarını iade edin!" ilanı verildi. Şehit olan 250 vatandaşımızın da ismine yer verilen ilanda "Geciken adalet adalet değildir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti.
Hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti.

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Washington Post gazetesinde bir ilan yayınladı.

Tam sayfa yayınlanan ilanda "Geciken adalet adalet değildir, Gülen'i ve suç ortaklarını,yargılanmaları için Türkiye'ye iade edin” ifadeleri kullanıldı.

15 Temmuz’un yıldönümünde @washingtonpost 'ta yayınlanan ilanımız"Geciken adalet adalet değildir,Gülen'i ve suç ortaklarını,yargılanmaları için Türkiye'ye iade edin” @TC_Disisleri @realDonaldTrump https://t.co/RK0Uh28qc6#victor... pic.twitter.com/mBzFdD7dU9

İlanın devamında, "Türk meclisi bombaladılar, Türkiye demokrasisi için mücadele eden 250 kişiyi öldürdüler, 2 b in kşiyi yaraladılar. Adalet gecikti, adalet reddedildi mi?" ifadelerine yer verildi.

Şehitlerimizin ismi Washington Post'ta

FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe girişimi sırasında şehit olan 248 vatandaşımızın isimlerine yayınlanan ilanda tek tek yer verildi.


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