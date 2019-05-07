Yabancı öğrenci sınırlaması kalktı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerdeki program kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurt dışından öğrenci kabul etme sınırlaması kaldırıldı. Bu yeni düzenleme devlet ve vakıf bütün üniversiteler için geçerli olacak.

Üniversitelerin program bazında yurt dışından öğrenci kabul kontenjan talepleri, her eğitim ve öğretim yılı başlangıcından önce belirlenecek bir tarihe kadar sınırlamaya tabi olmadan YÖK'e bildirilecek. Talepler, YÖK tarafından değerlendirilerek karar verilecek ve üniversitelere duyurulacak.

TIP BÖLÜMÜ ESKİSİ GİBİ KALDI

"Tıp" ve "diş hekimliği" programları içinse bu alanların özelliklerinden dolayı bazı istisnai şartlar getirildi. Bu iki programın yurt dışı öğrenci kontenjanı, YKS kılavuzundaki bir önceki yıla ait kontenjanının yüzde 50'si ile sınırlandırılacak.

Tıp ve diş hekimliği fakülteleri için istisnai şartlar, geçmiş yıllarda yurt dışı öğrenci talebi en çok tıp ve diş hekimliği fakültelerine yapıldığı, bu fakültelerdeki sınıflarda Türk öğrenciler uluslararası öğrencilerden daha az sayıda olduğu, bu durumun da Türk öğrencilerin nitelikli eğitim almalarını riske sokabileceği gerekçesiyle getirildi. Bununla birlikte belirli koşulları ve kriterleri sağlayan üniversiteler, uluslararası öğrenciler için ayrı bir sınıf açarak bu iki programa bu oranın üstünde de öğrenci kabul edebilecek.

148 BİN YABANCI ÖĞRENCİ VAR

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kaliteden taviz vermeden ülkeyi yükseköğretimde bir cazibe merkezi haline getirmek için adımlar attıklarını, başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti. Saraç, YÖK olarak ülkenin yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına büyük önem verdiklerine işaret etti. YÖK’te Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının ilk olarak bu dönemde kurulduğunu hatırlatan Saraç, Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nin hazırlanıp kamuoyu ile paylaşıldığını vurguladı. Saraç, şöyle devam etti:

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"Bir başka ifade ile son dört yılda imzalanan mutabakat sayısı 32 yılda imzalananın iki katını aşmıştır. Ülke ziyaretleri ve ikili görüşmeler neticesinde Türk yükseköğretimine olan güven ve ilgide de bir azalma yaşanmamış, artış çizgisi yükselmeye devam etmiştir. Bundan 4 yıl önce 40 binli rakamlarda olan ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısının bugün 148 bine ulaşmış olması uluslararasılaşma politikasının açık bir başarısıdır."

100 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ

Uluslararası öğrenciler dünya ekonomisinde 100 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip. Yaklaşık 4.5 milyon öğrenci eğitim ABD ve İngiltere olmak üzere birçok farklı ülkeyi tercih ediyor. Türkiye’de şuan 150 bin civarında öğrenci var. Bu kararla birlikte önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının 500 bine çıkartılması öngörülüyor.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERDE SIÇRAMA YAŞANIYOR

Yekta Saraç, üniversiteler ile koordinasyon halinde uluslararası öğrenci çekme bağlamında son yıllarda yıl ölçeğinde yakaladıkları artış oranlarının, Batı Avrupa ülkelerinde bile benzerinin görülmediğini bildirdi. Bu rakamlarda sadece bir artış değil, adeta bir sıçrama yaşandığını kaydeden Saraç, bu gurur tablosunun arkasında ciddi bir planlama ve gayretin bulunduğunu vurguladı. Yeni kurguladıkları öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı, güncellenen ortak diploma mevzuatı, yeni tür burs programları, nitelikli yabancı uyruklu öğretim elemanlarını çekmeye yönelik çalışmaların, yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki büyük sıçramada etkili olduğunu ifade eden Saraç, şunları kaydetti: "Devlet ve vakıf bütün üniversitelerimiz için yurt dışı öğrenci kontenjan kısıtının kaldırılmasına yönelik aldığımız bu karar da bu sürece büyük katkı sağlayacaktır. Yeni YÖK olarak ülkemizi yükseköğretimde bir cazibe merkezi haline getirmeye çalışırken, bunu kaliteden ödün vermeksizin gerçekleştirmenin ne denli önemli olduğunun da çok iyi bilincindeyiz."