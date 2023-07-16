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Yabancılar üstüne kayıtlı hat kullanmışlar

FETÖ operasyonları aralıksız sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Haber Merkezi
04:00 . 16/07/2023 الأحد
Yeni Şafak
Şüpheliler polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Şüpheliler polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullanan, Bank Asya’ya para yatıran, FETÖ’nün bölge ve mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten, ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan aranan şüphelileri tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli Konya, Bursa ve İzmir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, aralarında 1 ihraç askeri personel ve öğretmenin de bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden yabancılar adına kayıtlı telefon hatları çıktı. FETÖ’nün, örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesi ve teknik takibin engellenmesi için bu hatları kullandığı belirtildi. Sorgulanmak üzere İstanbul’a getirilen şüphelilerin mahrem yapıda görev yapmış FETÖ’cüler oldukları, birinin ise yurt dışından gelen yabancı öğrencilerle ilgilenmekle görevli olduğu öğrenildi. Şüpheliler polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.


#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
#FETÖ
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