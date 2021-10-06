Gündem Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları bugün hakim karşısına çıkıyor
İZMİR

Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları bugün hakim karşısına çıkıyor

İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın fenni mesulü Orhan Ayber (80) ve müteahhidi Şerafettin Ağar (71), 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla tutuklu yargılandıkları davada bugün hakim karşısına çıkacak.

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Haber Merkezi DHA
Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları bugün hakim karşısına çıkıyor
Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları

Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili hazırlanan iddianame, 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna yer verilen iddianamede; apartmandan alınan beton karot numunelerinin, binanın projesinde belirtilen beton dayanım sınıfına uymadığı, bina statik-betonarme hesaplarında bodrum katın hesaplara dahil edilmediğinin belirlendiği kaydedildi. Binanın B blokuna ait sondaj logları incelendiğinde zemin profilinin tipik alüvyon zemin karakterinden oluştuğu belirtilip, yapının karakteristik basınç dayanımının olması gerekenden düşük kaldığı, bina betonarme projesinde kısmi bodrum yapılmasına yönelik betonarme detayları bulunduğu halde bina altında projeye aykırı olarak tam bodrum yapıldığı, tüm etriyelerin uçlarının bina betonarme uygulama projesi çizim paftaları ve 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1975)' hükümlerine aykırı olarak 90 gönyeli olarak imal edildiğinin de bilirkişi raporunda belirtildiği vurgulandı. Raporda, "Projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır" denildi.

Raporda ayrıca binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne de yer verildi.

İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:32
İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.


İHMALLER ZİNCİRİ
Yağcıoğlu Apartmanı'nın bodrum katının dikkate alınmayarak, statik projesinin hazırlandığı belirtilen iddianamede ayrıca şunlar kaydedildi:
  • "Yapı malzeme özelliklerinde yetersizlikler bulunması, projede belirtilen kısmi bodrumun yapılmayarak bodrum katının tam olarak teşkil edilmesi, bodrum kat ile temel boyut ve ölçülerinin betonarme projedeki boyut ve ölçülerle uyumlu olmaması, şüphelilerin mesleklerinin ve kanunun yüklediği sorumlulukları yerine getirmemiş olması nedenleri ile Yağcıoğlu Apartmanı'nın deprem sırasında yıkıldığı görülmektedir. Şüphelilerin 1'inci derece deprem bölgesi olan İzmir'de mevzuata, deprem yönetmeliğine, İmar Kanunu'nda yüklenen sorumluluklara aykırı davrandıkları, kendilerine yüklenen dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmedikleri ve bu eylemleri ile Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri, depremlerin değil, binaların kanuna, yönetmeliğe, bilimsel gerçekliklere uygun olarak yapılmamasının vatandaşlarımızın ölümlerine ve yaralanmasına neden olduğu anlaşılmıştır."

Yaşlı kadın ve kızı Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından kendi imkanlarıyla çıktı
GÜNDEM
Yaşlı kadın ve kızı Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından kendi imkanlarıyla çıktı



AYRI AYRI 22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
İddianamede, Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan Ayber hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan ayrı ayrı 22,5 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca bina inşaatı sürveyanı Ahmet A.'nın henüz yakalanamadığı, binada yapılan tadilatın sürveyanı Adnan A.'nın ise hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede, kamu görevlilerine ilişkin dosyanın ise 4483 sayılı 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' kapsamında ayrılarak Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği belirtildi.

Tutuklu sanıklar Orhan Ayber ve Şerafettin Ağar, bugün 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'ndeki skandal ortaya çıktı: Çatlaklar boyayla kapatılmış
FOTOĞRAF 24
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Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi’ndeki 8'er katlı 2 bloktan oluşan Yağcıoğlu Sitesi'nin B bloğu yıkıldı. Yıkılma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen binanın enkazından 8 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. 24 kişi, sağ kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırılırken, A blok da yıkımına karar verilerek tahliye edildi.
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24 yıllık Yağcıoğlu Sitesi'nin kolonlarındaki çatlakların geçen yıl boyayla kapatıldığı iddia edildi.
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Yağcıoğlu Sitesi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan Erdoğan Dalkılıç (62), Kardeşlerimden biri Yağcıoğlu Sitesi'nin A bloğunda, diğeri B blokta yaşıyor. Site 1996'da yapıldı. Binalar geçen yıl boyandı. Boya yapılırken sitenin kolon aralarındaki çatlaklar, boyayla kapatıldı dedi.
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Deprem anında parkta olduğunu belirten Dalkılıç, B bloğun yıkıldığını gördüm. AFAD gelene kadar arama-kurtarma çalışmalarına katıldık. Hatta binada yatalak bir hasta vardı, onu ben çıkardım. Üç komşumuzu da çıkardık. AFAD ve polis geldikten sonra bizi alandan çıkardılar diye konuştu.
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Deprem öncesi bölgenin sağlam olduğu yönünde bilgi olduğunu vurgulayan Dalkılıç, İzmir'in en nezih kentiydi burası. Cazibe merkeziydi. Diğer yerlerde daireler 250- 300 bin lirayken, burada 1 milyon liraydı. Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz dedi.
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Yağcıoğlu Sitesi'nde boyayla kapatılmış
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İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'ndeki skandal ortaya çıktı: Çatlaklar boyayla kapatılmış
İzmir'i vuran depremde yıkılan ve enkazı altından 8 kişinin canısz bedeni çıkartılan Yağcıoğlu Sitesi B bloktaki çatlakların boyayla kapatıldığı iddia edildi. 2 bloktan oluşan 24 yıllık sitede 2 kardeşi yaşayan 62 yaşındaki Erdoğan Dalkılıç, "Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz" dedi.
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