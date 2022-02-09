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ANKARA

Yağışlar taban suyu için yeterli değil

Son haftalarda barajları doldurmaya başlayan kar ve yağmura rağmen kuraklık uyarısı geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek kuraklığın devam edeceğini kar yağışlarının yeterli olmadığını vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yağışlar taban suyu için yeterli değil
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Son haftalarda barajları doldurmaya başlayan kar ve yağmura rağmen kuraklık uyarısı geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek kuraklığın devam edeceğini kar yağışlarının yeterli olmadığını vurguladı.

TAM ÇÖZÜM DEĞİL

Prof. Çiçek, “Şubat, mart ve nisan aylarına dönük yapılan uzun dönemli tahminler bu yağışların yeterli olmayacağını sıcaklıkların normalin üzerinde olacağını, yağışların da normalin altında olacağını gösteriyor. Bu durum yağan kar yağışlarının yeterli olmayacağını ve kuraklık sorununa tam çözüm olmayacağını göstermektedir” dedi.

SORUNU ORTADAN KALDIRMAZ

Prof. Çiçek, şöyle devam etti: “Tarım açısından da kar yağışları olumludur. Ancak kurak geçen yıllar taban suyunda büyük düşüşlere neden oldu. Bu kar yağışları taban sularının beslenmesine neden olur. Ancak yağan kar, kuraklık sorununu tamamen ortadan kaldırmaz ve taban suyunun normal seviyeye ulaşmasını tam olarak sağlamaz."

Kar yağışı İstanbul barajlarında doluluk oranını nasıl etkiledi?
FOTOĞRAF 7
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İstanbul’da baraj doluluk oranları cuma gününden beri devam eden kar yağışı ile yükselişe geçti. İSKİ verilene göre baraj doluluk oranları yüzde 54.11’e çıktı.
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Hafta sonundan itibaren megakentte etkili olan ve halen etkisini sürdüren karların da erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.
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Öte yandan, kar yağışıyla doluluk oranı yükselen Elmalı barajında kartpostallık görüntüler oluştu. Masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı barajı havadan görüntülendi.
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Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
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\"Ömerli Barajı yüzde 76.87<br>Alibeyköy yüzde 33.81<br>Büyükçekmece yüzde 43.26<br>Darlık yüzde 52.86
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Sazlıdere yüzde 22.59<br>Elmalı yüzde 73.35<br>Istrancalar yüzde 75.43
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Kazandere yüzde 63.33<br>Pabuçdere yüzde 59.74<br>Terkos yüzde 48.46
Kar yağışı İstanbul barajlarında doluluk oranını nasıl etkiledi?
İstanbul'da cuma gününden beri etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı artışa geçti. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 54,47'ye yükseldi.


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