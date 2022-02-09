Yağışlar taban suyu için yeterli değil

Son haftalarda barajları doldurmaya başlayan kar ve yağmura rağmen kuraklık uyarısı geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek kuraklığın devam edeceğini kar yağışlarının yeterli olmadığını vurguladı.

TAM ÇÖZÜM DEĞİL

Prof. Çiçek, “Şubat, mart ve nisan aylarına dönük yapılan uzun dönemli tahminler bu yağışların yeterli olmayacağını sıcaklıkların normalin üzerinde olacağını, yağışların da normalin altında olacağını gösteriyor. Bu durum yağan kar yağışlarının yeterli olmayacağını ve kuraklık sorununa tam çözüm olmayacağını göstermektedir” dedi.

SORUNU ORTADAN KALDIRMAZ

Prof. Çiçek, şöyle devam etti: “Tarım açısından da kar yağışları olumludur. Ancak kurak geçen yıllar taban suyunda büyük düşüşlere neden oldu. Bu kar yağışları taban sularının beslenmesine neden olur. Ancak yağan kar, kuraklık sorununu tamamen ortadan kaldırmaz ve taban suyunun normal seviyeye ulaşmasını tam olarak sağlamaz."

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