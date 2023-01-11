Yahya Baş vefat etti: 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği görevinde bulunmuştu

Güngören Kurucu Belediye Başkanı ve eski AK Parti Milletvekili Yahya Baş, 71 yaşında hayatını kaybetti. Baş, dün Fatih Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Baş’ın çocukları eski AK Parti İlçe Başkanı Bünyamin Baş ve kardeşleri Yusuf Baş ile Şaban Baş taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır ve çok sayıda partili katıldı. Yahya Baş’ın vefatını önceki gece Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Baş’ın naaşı, cenaze namazının ardından Güngören Köyiçi Mezarlığına defnedildi.

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Trabzon’da 1952 yılında dünyaya gelen Yahya Baş, 1994-2002 yılları arasında Güngören Belediye Başkanlığı, 2002-2007 yılları arasında da 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulunmuştu. Baş, evli ve 4 çocuk babasıydı.