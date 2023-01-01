Yakılan Kur’ân olunca ifade özgürlüğü diyorlar

Dışişleri Bakanlığı, provokatif eyleme ilişkin yayınladığı açıklamada, “Bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem İslâm düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya çağırıyoruz” denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kur’ân yakan Paludan’dan “meczup” diye söz etti: “Bu meczup daha önce de bu tür eylemlerde bulundu. Bu, İsveç yasalarına göre de Avrupa Konseyi kararlarına göre de AİHM kararlarına göre de düşünce özgürlüğü değildir. Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur’ân olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar.”

İİT: KİN VE BAĞNAZLIK

Provokasyona İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da sert tepki gösterdi. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını sert bir dille kınadı. İİT Genel Sekreteri Taha, yayımladığı yazılı açıklamada, “Bu, İslamofobi, kin, nefret, bağnazlık ve yabancı düşmanlığının ulaştığı ürkütücü seviyenin bir başka örneğidir” ifadesini kullandı. Taha, bu gibi eylemlerin tekrarlanmamasını istedi. Ayrıca Pakistan, Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan da provokasyonu kınadı.

ZİYARETİ İPTAL ETTİK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK eylemleri ve Kur’ân yakılmasına tepki göstererek, “Bunlara tepki göstermemek kabul edilemez” dedi. Akar, “Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik” diye konuştu. İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ise görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini açıkladı: “Dün Türk mevkidaşım Hulusi Akar ile Almanya’nın Ramstein kentindeki ABD askeri üssünde görüştüm. Ankara’da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli. Ortak güvenlik ve savunma konularında diyaloğu ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

İSVEÇ ATEŞLE OYNUYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop : Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur’ân’a yönelik alçakça bir eyleme izin verilmesi, nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay : Türkiye’yi ve tüm İslâm alemini hedef alan bu suçlara izin vererek ortak olan İsveç makamlarını kınıyor, kabul edilemez bu hatadan bir an evvel dönmeye davet ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın : Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun : İsveç makamları ifade ve toplanma özgürlüğü gibi bahanelerin arkasına saklanamaz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş : Tek kelimeyle alçaklık! Söz konusu İslâm düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ : Kutsal kitabımız Kur’ân’a yönelik alçakça eylem nefret suçudur. Düşüncesizliğin ve Avrupa ortaçağ ilkelliğinin göstergesidir.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan : İsveç makamları da o hadsiz kadar suçludur. Bu eylem değil, İslâm düşmanlığı, alçak bir provokasyondur. İsveç, adeta kendi ateşine benzin döküyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç : Garabetin son halkası. Terör faaliyetleri ve kutsallarımıza yönelik saldırı teşebbüsleri Türkiye’nin müttefiki olmak isteyen bir ülke için büyük hayal kırıklığıdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu : İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’ân-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu : Bu tutum, hak ve özgürlük kavramlarıyla açıklanamayacağı gibi iki ülke ilişkilerinin geleceği bakımından hatalıdır.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan : Böyle haddi aşan bir eylemle nefret suçu işleniyor. Buna da İsveç devleti müsaade ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş : İsveç makamları sergilediği tutumla İslâm’a, Müslümanlara ve Türkiye’ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş ve toplumsal barışı hedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Ayrıca herkesi bugün için sabah namazında camilere davet eden Erbaş, “Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur’ân sesiyle inlesin, Kur’ân’ın nuru yeryüzünü aydınlatsın İnşallah” dedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız : Avrupa bu köhnemiş zihniyetten derhal vazgeçmeli.

KİLİSELERE GÜL DAĞITTILAR

İsveç’teki Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardin’deki müslüman gençler şehirdeki kiliselerde gül dağıttılar. Gül dağıtan gençlerden biri “İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir” dedi.







