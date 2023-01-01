Yakılan Kur’ân olunca ifade özgürlüğü diyorlar

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanlığı, provokatif eyleme ilişkin yayınladığı açıklamada, “Bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem İslâm düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya çağırıyoruz” denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kur’ân yakan Paludan’dan “meczup” diye söz etti: “Bu meczup daha önce de bu tür eylemlerde bulundu. Bu, İsveç yasalarına göre de Avrupa Konseyi kararlarına göre de AİHM kararlarına göre de düşünce özgürlüğü değildir. Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur’ân olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar.”
İİT: KİN VE BAĞNAZLIK
Provokasyona İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da sert tepki gösterdi. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını sert bir dille kınadı. İİT Genel Sekreteri Taha, yayımladığı yazılı açıklamada, “Bu, İslamofobi, kin, nefret, bağnazlık ve yabancı düşmanlığının ulaştığı ürkütücü seviyenin bir başka örneğidir” ifadesini kullandı. Taha, bu gibi eylemlerin tekrarlanmamasını istedi. Ayrıca Pakistan, Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan da provokasyonu kınadı.
ZİYARETİ İPTAL ETTİK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK eylemleri ve Kur’ân yakılmasına tepki göstererek, “Bunlara tepki göstermemek kabul edilemez” dedi. Akar, “Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik” diye konuştu. İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ise görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini açıkladı: “Dün Türk mevkidaşım Hulusi Akar ile Almanya’nın Ramstein kentindeki ABD askeri üssünde görüştüm. Ankara’da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli. Ortak güvenlik ve savunma konularında diyaloğu ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”
İSVEÇ ATEŞLE OYNUYOR
Ayrıca herkesi bugün için sabah namazında camilere davet eden Erbaş, “Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur’ân sesiyle inlesin, Kur’ân’ın nuru yeryüzünü aydınlatsın İnşallah” dedi.
İsveç’teki Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardin’deki müslüman gençler şehirdeki kiliselerde gül dağıttılar. Gül dağıtan gençlerden biri “İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir” dedi.