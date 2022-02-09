Gündem Alevilere hakaret eden Yakup Tilki gözaltına alındı İnfiale neden olmuştu
POLİTİKA

Alevilere hakaret eden Yakup Tilki gözaltına alındı: İnfiale neden olmuştu

Sosyal medyada yayılan bir video büyük tepki çekti. Yakup Tilki adındaki bir şahıs, sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevilere yönelik nefret kustu. Çok ağır hakaretler ve küfürler sarf eden Tilki, Alevi vatandaşlara yönelik birbiri ardına iğrenç sözler söyledi. Büyük tepki çeken sözler Twitter'da gündem oldu, tepki gösterenler ise #YakupTilkiTutuklansın etiketi açtılar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yakup Tilki kimdir? Yakup Tilki Aleviler hakkında ne dedi? Yakup Tilki yakalandı mı?
Yakup Tilki

akup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler etti. Tilki’ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Yakup Tilki kimdir, ne dedi?

Yakup Tilki sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevilere yönelik ağıza alınmayacak küfürler etti. Alevileri sevmediğini ve kendisini izlememelerini isteyen Tilki Alevilere, “Bunlar kafir’ dedi.

Yakup Tilki yakalandı mı?

Yakup Tilki’nin Alevilere ettiği küfürlerin ardından sosyal medya kullanıcıları Yakup Tilki Tutuklansın etiketiyle kampanya başlattı. Etiket kısa sürede Twitter'da TT oldu.


Gözaltına alındı

Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı. Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AK Parti'den tepki geldi

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz." dedi.
Türk mühendislerin büyük başarısı

Türk mühendislerin büyük başarısı

Özel sensörle geliştirildi: Türkiye'ye katkı sağlayacak.
Hayatları ipe bağlı

Hayatları ipe bağlı

​Biriken karlar onların ekmek kapısı.
Canlı bomba saldırısı önlendi

​Afrin'de PKK'lı 4 terörist 13 kilo C4 patlayıcı ile yakalandı.

Yapımı 3 ay sürdü: Dünyada tek.

​Bugün 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Beslenmede ömrü uzatan formül

Beslenmede ömrü uzatan formül

Bilim insanları araştırdı: 13 yıl daha uzun yaşayabilirsiniz.

Korkunç cinayette sır perdesi aralandı.

Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.