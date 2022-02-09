Alevilere hakaret eden Yakup Tilki gözaltına alındı: İnfiale neden olmuştu

akup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler etti. Tilki’ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Yakup Tilki kimdir, ne dedi?

Yakup Tilki sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevilere yönelik ağıza alınmayacak küfürler etti. Alevileri sevmediğini ve kendisini izlememelerini isteyen Tilki Alevilere, “Bunlar kafir’ dedi.

Yakup Tilki yakalandı mı?

Yakup Tilki’nin Alevilere ettiği küfürlerin ardından sosyal medya kullanıcıları Yakup Tilki Tutuklansın etiketiyle kampanya başlattı. Etiket kısa sürede Twitter'da TT oldu.





Gözaltına alındı

Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı. Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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AK Parti'den tepki geldi

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz." dedi.