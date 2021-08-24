​Yalan koalisyonu: Muhalefet asılsız iddiaya dört elle sarıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iç politikadaki yalan alışkanlığını ülke dışına taşıdı. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. BBC Türkçe ve The Guardian, makalenin hiçbir yerinde Türkiye geçmemesine, ima dahi edilmemesine rağmen makaleyi çarpıtarak verdi. Wallace kaleme aldığı makalesinde “İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM BBC "Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak" tweetini sildi

İLK KILIÇDAROĞLU ORTAYA ATTI

Makalede “Türkiye” adı geçmemesine rağmen Kılıçdaroğlu, yabancı basının Türkiye’de merkez kurulacağı yalanına sarıldı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Wallace, kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye’de “mülteci merkezleri” kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak” dedi.

ORTAĞI DA PEŞİNE TAKILDI

Kılıçdaroğlu’nun ardından ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aynı yalanı paylaştı. BBC’nin mesajını alıntılayan Akşener, “Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Erdoğan?” dedi.

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12 DAKİKADA AÇIKLAMA

Organize bir şekilde art arda tweet atan Kılıçdaroğlu ve Akşener, Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 dakika içerisinde yalanlandı. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, “Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir” bilgilerini paylaştı.

Bakanlık tarafından yalanlanan Kılıçdaroğlu ardından attığı tweetinde de “Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı’na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık” ifadelerini kullandı.

İngiliz Bakanın makalesinin Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldığını bildiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, makalenin, “İngiltere, Pakistan ve Türkiye’de mülteci merkezleri kuracak” şeklinde sunulduğunu ancak İngiltere Savunma Bakanı Wallace’nin, hiçbir şekilde “Türkiye” demediğini vurguladı. Altun, kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye’deki muhalefetin sahip çıktığını belirtti.

ABD’den de yalanlama gelmişti

Kılıçdaroğlu daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında Afgan sığınmacılara ilişkin bir anlaşma veya pazarlık yapıldığını öne sürmüştü. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir “anlaşma” veya “pazarlık” yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister” ifadeleri ile Kılıçdaroğlu’nun iddiası yalanlanmıştı.

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DÜNYA BBC'den ‘mülteci merkezi’ yalanı: Türkiye'nin adı bile geçmiyor

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