Yalan mekanizması yine devrede: Selçuk Bayraktar’a ‘Bizanslı’ çirkin iftira

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a karşı sosyal medyada çirkin bir iftira kampanyası başlatıldı. (Arşiv)
Türkiye bir yandan ‘asrın felaketi’nin yaralarını sararken bir yandan da dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla da uğraşıyor.
Bayraktar’a karşı başlatılan çirkin iftira saldırılarının adresi de Twitter oldu.
Sosyal medyada hızla yayılan iftira kampanyasına karşı Baykar'dan yalanlama geldi.
Baykar Medya İlişkileri Direktörü İlker Akgüngör, asılsız paylaşımlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Akgüngör, bu sözlere itibar edilmemesini belirtti.