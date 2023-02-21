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Yalan mekanizması yine devrede: Selçuk Bayraktar’a ‘Bizanslı’ çirkin iftira

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için uğraşırken yalanlarla saldıran mekanizma yine devreye girdi. Sosyal medyada, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a söylemediği bir söz üzerinden iftira atıldı.

18:56 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a karşı sosyal medyada çirkin bir iftira kampanyası başlatıldı. (Arşiv)

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a karşı sosyal medyada çirkin bir iftira kampanyası başlatıldı. (Arşiv)

Türkiye bir yandan ‘asrın felaketi’nin yaralarını sararken bir yandan da dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla da uğraşıyor.

Algı operasyonlarının son hedefi ise
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
oldu.


Bayraktar’a karşı başlatılan çirkin iftira saldırılarının adresi de Twitter oldu.

Twitter’da başlatılan algı operasyonunda Bayraktar’ın “
Türkiye’de öyle bir kitle var ki, Bizans görse kahpeliğinden utanır
” dediği iddia edildi.


Algı operasyonuna Baykar’dan yalanlama

Sosyal medyada hızla yayılan iftira kampanyasına karşı Baykar'dan yalanlama geldi.

Baykar Medya İlişkileri Direktörü İlker Akgüngör, asılsız paylaşımlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akgüngör, bu sözlere itibar edilmemesini belirtti.


#asrın felaketi
#Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
#Bayraktar
#Baykar Medya İlişkileri Direktörü İlker Akgüngör
6 dakika önce
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Yalan mekanizması yine devrede: Selçuk Bayraktar’a ‘Bizanslı’ çirkin iftira
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