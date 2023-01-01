Yalancı bahar: Bazı iller 21 dereceye kadar yükselecek

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ‘yalancı bahar’a aldanan bazı ağaçlar çiçek açtı. Bununla birlikte gelecek hafta sıcaklığın daha da artması, bazı bölgelerde 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun mevsim kaymasına ve tarımın zarar görmesine neden olduğunu belirtiyor.

DAHA SIK YAŞIYORUZ

Türkiye genelinde bu yıl sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde ortalama sıcaklıklar aralık ayından beri mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, bitkilerin bahar geldiğini zannettiğinden çiçek açtığını anlatarak, “Normal şartlarda İstanbul’da kasım ayından sonra sıcaklıklar belli bir derecenin altına düşer. Aşağı yukarı 10 derecenin altına düştüğü zaman bitkiler kış uykusuna girer ama sıcaklıkların 10 derecenin üzerine tekrar çıkması durumunda bitkiler bahar gelmiş gibi bir durumla karşı karşıya kalırlar. Sıcaklık artışıyla birlikte yeniden tomurcuklarını patlatıp çiçek açarlar. Biz bu duruma ‘yalancı bahar’ adını veriyoruz. Son yıllarda daha sık karşılaşmaya başladık. Örneğin, 2021 yılının ocak ayında yine benzer bir durumla karşılaşmıştık. Ondan önce 2010 yılında bu olaya rastlamıştık. Dolayısıyla görülme sıklığı giderek daralmaya başladı. Eskiden 10 yılda bir görülürken artık 2-3 yılda bir görülüyor. ‘Yalancı bahar’ olayıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu duruma biz ‘Gösterge’ diyoruz. Bitkilerin zamanından önce çiçek açması gibi olaylar daha sık görülmeye başlıyorsa, rekorlar kırılıyorsa, bu rekorlar daha yakın zamanlar içinde kırılıyorsa bunlar iklimlerin değiştiğinin göstergesidir” dedi.

MEVSİMLER KAYDI

Tolunay, mevsimlerde kaymaların başladığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ciddi bir kuraklık var. Türkiye’nin büyük bir çoğunluğunda yağışlar azaldı. Fırtınalar, orman yangınları gibi doğa olaylarıyla daha sık karşılaşacağız. Mevsimler kaymaya başladı. Geçen sene de bunu görmüştük, kış daha geç gelmiş aralık sonuna kadar kar yağmıştı. Buna benzer mevsimler arası geçişlerin daha hızlı olduğunu görüyoruz.”

Hayvanlar hâlâ merada

Türkiye’nin en fazla kar alan illerinden biri olan Bitlis’te, bu yıl beklenen yağışın gerçekleşmemesi nedeniyle besiciler hayvanlarını köylere yakın meralarda otlatmaya devam ediyor. Kar kalınlığının geçen yıl bu dönemlerde 2 metre 76 santimetre olarak ölçüldüğü, her yerin karla kaplandığı kentte, bu yıl dağların yüksek kesimlerinde bile beyaz kar örtüsü görülemiyor.

Kuraklık farkını bulun

Kırıkkale’de son yılların en kurak kış mevsimi yaşanıyor. Bin 744 rakımlı Dinek Dağında geçen yıl ocak ayında ve bu yıl ocak ayında, aynı noktalardan dron ile çekilen fotoğraf ve görüntüler, bölgede yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi. Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı gelen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Kimisi doğa manzarasına karşı salıncakta sallanırken kimisi de ata binmeyi tercih etti. Bazı aileler de gölet kenarında piknik yaparak vakit geçirdi. Yazdan kalma bir havanın olduğunu ifade eden vatandaşlardan Mikail Başar, “Şu an güneş hoşumuza gidiyor ama çiftçilerimiz için toprak için iyi değil. Geçen sene bu zamanlar buraya kardan gelemiyorduk ama şu an yazdan kalan havalar var.” diye konuştu. Filiz Başar da “Geçen yıl kış mevsiminde yoğun kar sebebiyle Dinek Dağına çıkamamıştık. Bugün hava sıcak ve güneşli.” dedi.



