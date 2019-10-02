Gündem Yalçın Akdoğan AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu
POLİTİKA

Yalçın Akdoğan AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu

Yalçın Akdoğan AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a danışman olarak görevlendirildi. Bilgiyi, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan 'Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirilmiştir" paylaşımıyla duyurdu.

Haber Merkezi AA
Yalçın Akdoğan (arşiv)
Yalçın Akdoğan (arşiv)

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin duyurdu

  • AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan 'Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Şahin, Akdoğan'ı tebrik ederek, AK Parti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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