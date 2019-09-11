Yalnız değilsiniz

Ailelere destek için Trabzon’dan gelen Abdullah Özer, eylemi sürdüren anne ve babalarla görüştü. Desteklerini belirten Özer, eyleme katılan baba Rauf Biçer ile beraberinde getirdiği Türk bayrağını açtı. Eyleme katılan baba Şevket Altıntaş, Türk bayrağını öptü. Özer, daha sonra bayrağı aileler adına Rauf Biçer’e hediye etti. Aileler bu sırada, alkışlarla “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganı attı. Baba Biçer de “Bu bayrak inşallah hiçbir zaman inmeyecek. Çanakkale Savaşı’nda başardık, her zaman başaracağız” dedi.

Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor. 15 Temmuz Derneği üyelerinden, şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, ablası Ayşe Arslantürk, Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, Askeri Çoban'ın kızı Zehra Çoban, evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ederek, destek mesajı verdi.

ANNELERİN YANINDAYIZ

Saadet Varank (Sağ)

Saadet Varank, annelere desteklerini bildirmek için kente geldiklerini ifade ederek, "15 Temmuz sivil bir hareketti. Terörün önünde çok güzel bir şekilde durdu. Annelerin de yaptıkları oturma eylemiyle inşallah dağa kaçırmalar son bulur. Annelerin yanındayız. Çocuklarına kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

DAĞDA HAK KAZANILMAZ

Varank, şunları kaydetti: "Dağda hak kazanılmaz. HDP'lilerin çocukları nerede? Onların kaç çocuğu dağda, merak ediyorum. Hepsi yurt dışında ve özel okullarda okurken, bu annelerin çocukları dağda. Onlar bunları çocuk olarak görmüyorlar. Gerçekten onları düşünüyorlarsa, şimdi dağda değil, bir yerlerde okumaları gerekiyordu."

BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

15 Temmuz gazisi Metin Doğan, aileleri ziyaret ederek ndestek verdi.

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7 yaşındaki Memati Aygün de acılı ailelere şeker ikram etti.

15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı, Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatan 15 Temmuz gazisi Metin Doğan da ailelere destek ziyaretinde bulundu. Annelerin acılarını paylaşmaya geldiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti: "15 Temmuz'da o tankın altına neden yattıysam, bugün de aynı neden için buradayım. Birbirimize karşı kazanacak zaferimiz yok ama birlikte kazanacağımız bir sürü zaferimiz var."

ACILARINI YAKİNEN BİLİYORUM

Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de düzenlediği saldırıda oğlu Eren'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da anneleri ziyaretinde, sohbet ederek sorunlarını dinledi. Eronat, "Acılarını yakinen bildiğim için onlarla selamlaşmaya geldim" ifadelerini kullandı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da aileleri ziyaret etti. Iğdır'da kayınpederi Abdullah Apakar'ın, PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, katledildiğini hatırlatan Demirbağ, ailelerin eylemlerine destek verdiğini söyledi.

7 YAŞINDAKİ DESTEKÇİ

Oturma eylemine Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, şehit yakınları ve gaziler ile HÜDA PAR Genel Merkezi de eyleme destek verdi. Pturma eylemine destek için babasıyla Şanlıurfa'dan gelen 7 yaşındaki Memati Aygün de katılımcılara çikolata ve şeker ikramında bulundu.Malatya’da faaliyet yürüten Himayeye Muhtaç Yaşlılar Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Ece Budan ve dernek üyeleri de aileleri ziyaret etti.

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Birliğimizle evlatlarımızı kurtaracağız

Ayşe Arslantürk (sağda)

Şehit Prof. Dr. Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk de oturma eylemi yapan annelerin acılarını paylaştıklarını ifade etti. "Hayata aynı açıdan değil, aynı acıdan bakan insanlar birbirlerini anlarlar. Biz aynı acıdan bakabiliyoruz, anneler olarak. Kardeşimi kaybettim. Her birisi ayrı bir yerden gelmiş ama hepimiz aynı acıyı hissediyoruz yüreğimizde. İnşallah bu birliğimizle bu evlatlarımızı da kurtaracağız. 15 Temmuz gecesinde nasıl halk darbeye karşı direndiyse, darbeye karşı durduysa, inşallah halk yine bu işin sonunu getirecek" diyen Arslantürk, yıllardır içinin acıdığını dile getirdi.



Sağda solda değil HDP’de arıyorlar

Ö. Faruk Gergerlioğlu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır anneleriyle ilgili açıklamasıyla tepki çekti. Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, çocukları dağa kaçırılan annelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin "Çatışmayla, tankla, topla biz bu işi bitireceğiz dememeli kimse. İşte bitmiyor. İşte analar ortalıkta, sağda solda çocuklarını arıyor" dedi.