|
Reklam
Reklam
Gündem

Yan bakma cinayeti

İstanbul Şişli’de bir eczane çalışanı ile aynı caddedeki bir apartman görevlisi arasında yaşanan gerginlik sonrası silahlı saldırı gerçekleşti. Göğsüne 2 kurşun isabet eden eczane çalışanı Gökhan Baran hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir K adliyeye sevk edildi.

04:00 . 6/04/2023 Thursday
Yeni Şafak
Yan bakma cinayeti.

Yan bakma cinayeti.

Sebepsiz yere çıkan tartışma cinayetle bitti. İstanbul Şişli’de bir eczane çalışanı, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulup öldürüldü. Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi’ndeki eczanede çalışan Gökhan Baran (31) ile aynı caddedeki bir apartmanın görevlisi Kadir K. (42) arasında önceki akşam saat 19.00 sıralarında, yan bakma meselesinden tartışma çıktı.

Gökhan Baran.

TABANCAYLA DÖNDÜ

Çalıştığı eczanenin önünde bekleyen Gökhan Baran ile Kadir K. tartışmaya tutuştu. Çevredekilerin uyarılarına rağmen uzayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili arasında yaşanan arbede esnasında Kadir K.’nın parmağı kırıldı. Esnafların araya girmesiyle evine giden Kadir K., olay yerine bu kez tabancasıyla döndü.

VURUP EVİNE GİTMİŞ

Baran’ın eczanede olduğunu gören Kadir K., içeri girip birkaç el ateş etti. Göğsüne 2 kurşun isabet eden Baran kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Baran, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir K. evinde cinayet silahıyla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.



#İstanbul
#Saldırı
#Gökhan Baran
#cinayet
27 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.