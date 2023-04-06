Yan bakma cinayeti.

Sebepsiz yere çıkan tartışma cinayetle bitti. İstanbul Şişli’de bir eczane çalışanı, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulup öldürüldü. Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi’ndeki eczanede çalışan Gökhan Baran (31) ile aynı caddedeki bir apartmanın görevlisi Kadir K. (42) arasında önceki akşam saat 19.00 sıralarında, yan bakma meselesinden tartışma çıktı.

Gökhan Baran.

TABANCAYLA DÖNDÜ

Çalıştığı eczanenin önünde bekleyen Gökhan Baran ile Kadir K. tartışmaya tutuştu. Çevredekilerin uyarılarına rağmen uzayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili arasında yaşanan arbede esnasında Kadir K.’nın parmağı kırıldı. Esnafların araya girmesiyle evine giden Kadir K., olay yerine bu kez tabancasıyla döndü.

VURUP EVİNE GİTMİŞ

Baran’ın eczanede olduğunu gören Kadir K., içeri girip birkaç el ateş etti. Göğsüne 2 kurşun isabet eden Baran kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Baran, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir K. evinde cinayet silahıyla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.







