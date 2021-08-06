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ANTALYA

Yanan evin bir odasında yaşayan yaşlı çifte yeni konut: Bakan Kurum söz verdi hızla inşaata başlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle evlerini kaybeden ve kalan bir odada yaşayan yaşlı çiftin yeni konutunun temeli atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla hızla başlanan inşaatın kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Haber Merkezi AA
Yanan evin bir odasında yaşayan yaşlı çifte yeni konut: Bakan Kurum söz verdi hızla inşaata başlandı
İbrahim Deniz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, üç gün önce Manavgat'taki orman yangından etkilenen Karaöz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Evleri yanan 80 yaşındaki İbrahim ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz ile sohbet eden Kurum, Deniz çiftinin, yaşamlarını bir bölümü hasar gören bir odada sürdüğünü fark etti.

Kurum, "Sizi başka bir yere yerleştirelim." teklifinde bulundu anacak Deniz çifti kabul etmedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Konutlarımızı kendi yerlerine yapacağız
OYNAT 02:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Konutlarımızı kendi yerlerine yapacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaşanan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangından etkilenen bölgelerde hızlı bir şekilde konut inşa edeceklerini belirten Kurum, 'Konutlarımızı kendi yerlerine yapacağız. Burada yöresel mimariye uygun bir şekilde altında ahırıyla, deposuyla, üstünde 3+1 varsa 3+1, 2+1 varsa 2+1 olacak şekilde yapacağız. Bu konutlarımız hiçbir şekilde özel koruma bölgelerine, doğal sit alanlarına veya orman alanlarına yapılmayacak. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları biter bitmez ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılması talimatını verdi.

Mahalledeki hasar tespit çalışmalarının hemen ardından çiftin yeni evinin temeli atıldı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen evin 3 odalı müstakil olacağı öğrenildi.

"Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık"

İbrahim Deniz, yangın nedeniyle evinin büyük kısmının yandığını söyledi.

Yangın sırasında eşini yalnız bırakmadığını vurgulayan Deniz, duygularını şöyle dile getirdi:

"Birisi gelerek 'Amca seni götüreyim.' dedi. 'Yengen var engelli, onu götürün.' dedim. Sonra ben de canımı kurtardım. Her şeyim yandı. Bir oda kaldı. Bakanımız Murat Kurum geldi, gördü. 'Burada yaşanmaz. evini hemen yapalım.' dedi. Sağ olsun hemen de yapılması için çalışma başlatıldı. Allah binlerce kez razı olsun. Başımızdan hiç eksik olmasınlar. Cumhurbaşkanımızı da evim bitince çayımı içmeye bekliyorum. Devlet burada. Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık, ne yiyecektik, bu evi kim yapacaktı? Evimizi kısa sürede yapacaklar. Devlete laf ediyorlar. Biz Yörük'üz. Çadırda yatarım ama Cumhurbaşkanımıza, bakanlarıma laf ettirmeyiz. Laf edenler yalan söyler."

Ayşe Deniz de kendisine yardım edenlere teşekkür etti.

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