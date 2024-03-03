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Yandaş Cumhuriyet yine manipülasyon peşinde: Bakan Şimşek'in sözleri alenen çarpıtıldı

Her fırsatta yalan haberler ve manipülasyonlarla halkı yanıltan ve gündemi meşgul eden muhalefet yandaşı Cumhuriyet Gazetesi, vukuatlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel seçimler öncesi dezenformasyon çalışmalarına hız veren Cumhuriyet son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözlerini çarpıttı. Cumhuriyet, Bakan Şimşek'in 'büyükşehirlerin iyi çalışması durumunda şirketlerin daha verimli olacağı' sözlerini bağlamından çıkararak 'Murat Kurum kazanırsa şirketlerimiz kazanır' algısına çekti.

13:24 - 3/03/2024 Sunday
Güncelleme: 13:26 - 3/03/2024 Sunday
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programında yaptığı konuşmada büyükşehir belediyesinin iyi hizmet vermesi ile şirketlerin verimliliğinin doğru orantılı olduğunu ifade etti.

Bakanın sözleri üzerinden dezenformasyon

Ancak muhalefet yandaşı Cumhuriyet gazetesi her zaman yaptığı gibi 'dezenformasyona' soyundu.

Cumhuriyet,
"Niyetleri apaçık ortada! 'Murat Kurum kazanırsa şirketler kazanır'
başlıklı haberinde Bakan Şimşek'in sözlerini alenen çarpıttı.

Cumhuriyet, Bakan Şimşek'in 'büyükşehirlerin iyi çalışması durumunda şirketlerin daha verimli olacağı' sözlerini bağlamından çıkararak "Murat Kurum kazanırsa şirketlerimiz kazanır" algısına çekti.


Şimşek: Büyükşehir iyi çalışırsa daha verimli şirketlerimiz olur

Bakan Şimşek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"
Eğer büyükşehir iyi çalışırsa inanın daha verimli şirketlerimiz olur. Çünkü evden işe, işten eve daha az zaman harcarsınız."

Şimşek konuşmasının devamında Murat Kurum'un metro çalışmalarını hızlandıracağını ve çalışanların işe gidiş geliş sürecinde daha az strese gireceğini bunun da şirket verimliliğine olumlu katkı yapacağını belirtti.


Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddia edildi. Cumhuriyet Vakfı, İstanbul Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken dilekçenin detayları ortaya çıktı. Dava dilekçesinde, "Bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazete’de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapıldığı" anlatıldı. Öte yandan, 500 bin TL ödemenin, gazeteye 'iki büyük çikolata kutusunun içinde' getirildiği ifade edildi.




#Cumhuriyet
#Mehmet Şimşek
#Murat Kurum
#Ekonomi
#İstanbul
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