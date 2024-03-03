Yandaş Cumhuriyet yine manipülasyon peşinde: Bakan Şimşek'in sözleri alenen çarpıtıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programında yaptığı konuşmada büyükşehir belediyesinin iyi hizmet vermesi ile şirketlerin verimliliğinin doğru orantılı olduğunu ifade etti.
Bakanın sözleri üzerinden dezenformasyon
Ancak muhalefet yandaşı Cumhuriyet gazetesi her zaman yaptığı gibi 'dezenformasyona' soyundu.
Cumhuriyet, Bakan Şimşek'in 'büyükşehirlerin iyi çalışması durumunda şirketlerin daha verimli olacağı' sözlerini bağlamından çıkararak "Murat Kurum kazanırsa şirketlerimiz kazanır" algısına çekti.
Şimşek: Büyükşehir iyi çalışırsa daha verimli şirketlerimiz olur
Bakan Şimşek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Şimşek konuşmasının devamında Murat Kurum'un metro çalışmalarını hızlandıracağını ve çalışanların işe gidiş geliş sürecinde daha az strese gireceğini bunun da şirket verimliliğine olumlu katkı yapacağını belirtti.