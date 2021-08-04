Yangın tüpü satışları arttı

Farklı illerde çıkan çok sayıdaki yangın sonrasında vatandaşlar önlem almak için yangın söndürme tüplerine yöneldi. Daha çok arabalarda, ev ve iş yerlerinde kullanılan yangın söndürme tüpleri, yangın büyüdüğünde etkili olamazken ilk müdahale için önem taşıyor.

İHA İnsanların sosyal medyadan ve haberlerden takip ettiği yangınlardan dolayı psikolojik olarak yangın söndürme cihazlarına bir talep söz konusu.

Yangın ekiplerine yardım için sipariş ediliyor

Uzmanlar orman yangınlarında daha profesyonel bir müdahale gerektiğinin altını çiziyor. Eskişehir’de yangın söndürme sistemleri konusunda bilgi sahibi olan işletmeler, yangınların baş göstermesiyle birlikte vatandaşların yangınlara müdahale eden ekiplere yardım amacıyla kendilerinden cihaz sipariş ettiklerini belirtti.

GÜNDEM Alevler mahalleye yaklaşınca vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti

İHA Ömer Gökboğa, yangın söndürme tüplerinin büyük orman yangınlarını söndürmede yeterli olmadığından bahsetti.

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“Orman yangınlarına profesyonel müdahale şart”

Eskişehir’de 8 senedir yangın söndürme cihazları işiyle uğraşan Ömer Gökboğa, yangın söndürme tüplerinin büyük orman yangınlarını söndürmede yeterli olmadığından bahsetti.

Buna rağmen son günlerde yangın tüplerinde talep patlaması yaşadıklarını söyleyen Gökboğa, “Gün içerisinde insanların sosyal medyadan ve haberlerden takip ettiği yangınlardan dolayı psikolojik olarak yangın söndürme cihazlarına bir talep söz konusu. Bize Denizli’den telefon geldi. Yangın söndürme cihazları satın alarak yangına müdahale etmek istediklerini ve başka çarelerin kalmadıklarını söylediler. Bize bu konuda ‘nasıl yardımcı olabileceksiniz’ diye talepte bulundular. Yangın söndürme cihazlarıyla yangına müdahale edilebilir ama bahsedilmiş olan cihazlarla ormanda çıkan büyük yangınlara müdahale söz konusu değildir. Yangını söndürür fakat 50 kilogramlık bir cihaz 70 kilograma kadar çıkabiliyor. 70 kilogramlık bir yangın söndürme tüpünü en az 3-4 kişinin o bayırlarda ve dağ yollarında taşıması söz konusu olmadığı için müdahale biraz zor olur. Yangını tabi ki de söndürür ama müdahale alanında çok zor olur. Orman yangınları normal çıkan yangınlar arasında farklıdır, profesyonel müdahale gerektirir. İnsanlar artık çaresizlikten yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etme durumuna kadar geldi” diye konuştu.

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"Yangın tüpüne göre fiyatları değişiyor"

Öte yandan yangın söndürme tüplerinin fiyatlarından da bahseden Ömer Gökboğa, “Araç yangın söndürme cihazları yaklaşık 80 TL ile 100 TL arasında olur. Apartman ve iş yerleri için 6 kilogramlıklar ise şu anda 150 ve 180 TL arasında değişiyor. 25 ve 50 kilogramlıklarda bin TL’ye kadar çıkıyor” dedi.