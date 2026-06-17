Yangının izleri silindi: Orman 6 yılda eski görünümüne kavuştu

"Yangından sonra kabuslar gördük. Çok büyük zarar yaşandı. Ahırlar, evler ve ormanlarımız zarar gördü. Her yer simsiyah olmuştu. Yaban hayvanları telef oldu. Devletimiz teraslama çalışmaları yaptı, fidanlar dikildi. Bu kadar kısa sürede yeniden yeşereceğine inanmamıştık. Orman adeta küllerinden doğdu. Şimdi mahallemize ve ormanımıza daha fazla sahip çıkıyoruz. Yabancı biri geldiğinde dikkat ediyor, şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildiriyoruz. Gelecek nesillere yeşil bir vatan bırakmak zorundayız"