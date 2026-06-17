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Kahramanmaraş'a 4 milyar liralık sulama yenileme projesi: Su kaybını önleyecek

Kahramanmaraş'a 4 milyar liralık sulama yenileme projesi: Su kaybını önleyecek

09:2217/06/2026, Çarşamba
AA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'a yapılan 4 milyar TL bedelli Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile su kaybını yüzde 40 önleyeceklerini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar lira bedelli Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile açık kanalları kapattıklarını ve modern kapalı sisteme geçtiklerini bildirdi.

"Yüzde 40 su kaybı önlenecek"

Yumaklı, NSosyal hesabından projeye ilişkin bilgi verdi.

Kahramanmaraş'ta
"suda sıfır kayıp"
hedefiyle yapılan yatırıma dikkati çeken Yumaklı,
"4 milyar lira bedelli Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile açık kanalları kapatıyor, modern kapalı sisteme geçiyoruz. 137 bin 560 dekar araziyi 430 kilometre boru hattıyla buluşturuyoruz, yüzde 40 su kaybını önlüyoruz. Hayırlı, bereketli olsun"
ifadelerini kullandı.



#ibrahim yumaklı
#kahramanmaraş
#Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi
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