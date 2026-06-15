Bakan Yumaklı'dan vatandaşlara kritik uyarı: 'Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım'

"Ancak en büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır"