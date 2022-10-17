​Yangının nedeni klima motoru.

Kadıköy Fikirtepe’de, 250 daireli rezidansta çıkan yangının nedeni belli oldu. Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaptıktan sonra yangını kontrol altına aldı. Edinilen bilgiye göre yangının çıkış sebebi, klima motorunda meydana gelen arızadan kaynaklandı.

AHŞAP ZEMİN YAYDI

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Serhat Soyhan akılı binada meydana bu yangın ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Akıllı evler belli bir sistemle kuruluyor. Belirli periyotlarla bakımları yapılması lazım. Bu bakımlar yapılmayınca işe yaramaz hale geliyor. Klima motorun kabloları dış ortamda olduğundan bu kablolar yaz boyu güneşe maruz kalıyor ve sıcaklıktan dolayı elastikiyetini kaybediyor. Bir süre sonra yanıcı bir malzemeye dönüşüyor. Fikirtepe’deki rezidansta klima sistemlerinin dış ünitesine ahşap zeminle bir yapının kullanılması da yangının yayılma oranını arttırmış.”