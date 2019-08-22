Yangınlar için 20 Sikorsky

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye, su atar özelliklere sahip 20 Sikorsky helikopteri 2021’de hizmete alacak. Ormanlar için muhafaza memuru kadrolarını da güçlendiren Türkiye, 100 hektardan büyük yangınların derinlemesine soruşturulması için özel müfettiş görevlendiriliyor.

ARAÇLAR GÜÇLENECEK



Yangınla mücadelede araç parkı güçlendiriliyor. Bu çerçevede Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde halen 6 keşif ve idari helikopter görev yaparken havadan müdahale için özel Sikorsky filosu oluşturuyor. Su atar özelliklere sahip 20 Sikorsky helikopter 2021’de hizmete alınacak. Bölge müdürlüklerinde ortalama yangına ilk müdahale süresi 14 dakikaya indirilirken önümüzdeki süreçte hedeflenen 10 dakikaya ulaşmak için gerekli yatırımlar yapılıp tedbirler alınacak.

MÜFETTİŞLER GÖREVDE

Ormanlar için muhafaza memuru kadrolarını güçlendiren Türkiye, yangın nedenlerinin de peşini bırakmıyor. 100 hektardan büyük yangınların derinlemesine soruşturulması için özel müfettiş görevlendiriliyor. Bütün orman yangınlarının sebepleri kolluk kuvvetleri ile birlikte araştırılıyor. Bu çerçevede geçen yıl 89 yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı tespit edildi.

Hedef 3 milyon fidan

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca sonbaharda dikilecek fidanlarla Guinness rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor. Bakan Bekir Pakdemirli, “Kasım ayında İzmir, Muğla, Fethiye ile çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00’de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum” çağrısında bulundu. Türkiye’nin 2023 hedefi ise 7 milyar adet fidanı toprakla buluşturmak. Öte yandan İzmir’de kül olan 500 hektarlık orman alan için kentteki 9 sivil toplum kuruluşu, Ege Orman Vakfı ile el ele vererek, ‘Hedef 1 Milyon Fidan’ adı altında kampanyası başlattı.