Yangınlara müdahale için Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti: Benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsizler

Türkiye'nin pek çok kentinde günlerdir süren orman yangınları ile mücadele devam ederken, Türk ve Azerbaycan askerleri sahada birlikte görev yapıyor.

Yangının ilk günlerinden itibaren kendi ülkelerini korurmuşçasına alevlerle savaşan Azerbaycan askerleri, hem karadan hem de havadan Türkiye'ye destek veriyor.

GÜNDEM Azerbaycanlı askerler Buldan'daki yangını söndürüp Sarayköy'e geçti

Ünlü estetik doktoru rahatsız oldu

Ancak Azerbaycanlı askerlerin bu mücadelesi ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti. Eroğlu, onaylı (mavi tikli) Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." dedi.

OYNAT 00:23 Yangınla boğuşan Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti: Ne idüğü belirsiz... Ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu, Türkiye'deki yangınları söndürmek için canla başla çalışan Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Eroğlu, 'Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum.' dedi. BiP'te paylaş

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"Ülkemizi kendi ellerimizle biz yaktık"

Nüket Eroğlu ünlülerin estetik doktur olarak biliniyor. Katıldığı televizyon programlarıyla adını duyuran Eroğlu, Azerbaycan askerlerine "ne idüğü belirsiz" diye hakaretler ettiği Instagram sayfasında yayınladığı diğer videolarda yangınlara yeterince mücadele edilemediği için yetkilileri eleştirmiş ve takipçilerine de mevcut iktidara oy verdiklerini ima ederek "dizlerimize vurmanın hiç bir anlamı yok. Evet ülkemiz yanıyor. Ülkemizi kim yaktı biliyor musunuz? Biz yaktık. Kendi ellerimizle yaktık" ifadelerini kullanmıştı.

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Paylaşımlarını yoruma kapattı

Eroğlu, Azerbaycanlı askerlere hakaret ettiği videoya gelen tepkiler üzerine, Instagram paylaşımlarını geriye dönük olarak yoruma kapattı. Takipçileri şu anda estetik doktoru Nühet Eroğlu'nun paylaşımlarına yorum yapamıyor. Öte yandan Eroğlu hakkında şikayet platformlarında çok fazla başlık açıldığı ve hastalarının kendisi hakkında olumsuz görüşler beyan etmesi dikkat çekiyor. Yakın zamanda yazılmış olan şikayetlerde, Eroğlu'na leke tedavisi yaptırdığını dile getiren çok sayıda hastası, lekelerinin silinmediğini ve daha da arttığını ileri sürüyor.