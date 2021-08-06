Gündem Yangınlara müdahale için Türkiyeye gelen Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlunu rahatsız etti Benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsizler
İSTANBUL

Yangınlara müdahale için Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti: Benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsizler

Ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu, Türkiye'deki yangınları söndürmek için canla başla çalışan Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu. Instagram hesabından video yayınlayan Eroğlu, "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı. Nüket Eroğlu geçtiğimiz günlerde yayınladığı başka bir videoda ise takipçilerini mevcut iktidarı seçtikleri için suçlayarak, "Ülkemizi kim yaktı biliyor musunuz? Biz yaktık. Kendi ellerimizle yaktık" ifadelerini kullanmıştı. Ünlülerin estetik doktoru Eroğlu, Azerbaycanlı askerlere hakaret ettiği videoya gelen tepkiler üzerine Instagram'daki paylaşımlarını yoruma kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yangınlara müdahale için Türkiyeye gelen Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlunu rahatsız etti: Benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsizler ​
Nüket Eroğlu

Türkiye'nin pek çok kentinde günlerdir süren orman yangınları ile mücadele devam ederken, Türk ve Azerbaycan askerleri sahada birlikte görev yapıyor.

Yangının ilk günlerinden itibaren kendi ülkelerini korurmuşçasına alevlerle savaşan Azerbaycan askerleri, hem karadan hem de havadan Türkiye'ye destek veriyor.

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Ünlü estetik doktoru rahatsız oldu

Ancak Azerbaycanlı askerlerin bu mücadelesi ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti. Eroğlu, onaylı (mavi tikli) Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." dedi.

Yangınla boğuşan Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti: Ne idüğü belirsiz...
OYNAT 00:23
Yangınla boğuşan Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti: Ne idüğü belirsiz...
Ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu, Türkiye'deki yangınları söndürmek için canla başla çalışan Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Eroğlu, 'Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum.' dedi.

"Ülkemizi kendi ellerimizle biz yaktık"

Nüket Eroğlu ünlülerin estetik doktur olarak biliniyor. Katıldığı televizyon programlarıyla adını duyuran Eroğlu, Azerbaycan askerlerine "ne idüğü belirsiz" diye hakaretler ettiği Instagram sayfasında yayınladığı diğer videolarda yangınlara yeterince mücadele edilemediği için yetkilileri eleştirmiş ve takipçilerine de mevcut iktidara oy verdiklerini ima ederek "dizlerimize vurmanın hiç bir anlamı yok. Evet ülkemiz yanıyor. Ülkemizi kim yaktı biliyor musunuz? Biz yaktık. Kendi ellerimizle yaktık" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımlarını yoruma kapattı

Eroğlu, Azerbaycanlı askerlere hakaret ettiği videoya gelen tepkiler üzerine, Instagram paylaşımlarını geriye dönük olarak yoruma kapattı. Takipçileri şu anda estetik doktoru Nühet Eroğlu'nun paylaşımlarına yorum yapamıyor. Öte yandan Eroğlu hakkında şikayet platformlarında çok fazla başlık açıldığı ve hastalarının kendisi hakkında olumsuz görüşler beyan etmesi dikkat çekiyor. Yakın zamanda yazılmış olan şikayetlerde, Eroğlu'na leke tedavisi yaptırdığını dile getiren çok sayıda hastası, lekelerinin silinmediğini ve daha da arttığını ileri sürüyor.

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