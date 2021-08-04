Muğla’daki yangınlarda 40 bin hektarlık alan yandı

29 Temmuz itibariyle Muğla’nın birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları Milas, Marmaris, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde etkisini arttırarak devam ediyor. Çok büyük bir alanda etkili olan orman yangınları, yerleşim yerlerini de etkisine alarak binlerce canlıya büyük zarar veriyor.

40 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

Muğla’nın birçok ilçesinde hem ormanlık alan hem de yerleşim alanları yanarken, bir haftalık süreçte toplam 40 bin hektara yakın alan yandı. Yangının etkisini arttırarak sürdüğü ve söndürme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği Marmaris ilçesinde 13 Bin 733, Milas ilçesinde 13 Bin 300, Köyceğiz ilçesinde 7 Bin 234, Seydikemer İlçesinde bin 30, Kavaklıdere ilçesinde 4 Bin 395, Bodrum ilçesinde ise 221 hektar alan yandı.

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11 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bugüne kadar yedi ilçede birçok mahallenin etkilendiği yangında Marmaris ilçesinde Orhaniye (Keçibükü), Turunç ve Turgut Mahalleri, Milas ilçesinde Fesleğen ve Türkevleri Mahalleleri, Köyceğiz ilçesinde Çayırhisar, Kavacık ve Sazak Mahalleri, Seydikemer ilçesinde Dereköy ve Çatak Mahalleleri, Kavaklıdere ilçesinde Menteşe Mahallesi olmak üzere 11 mahalle tahliye edildi. Ayrıca çoğu evlerden oluşan 738 yapı ve 2 bin 189 vatandaş yangınlardan etkilendi. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaşın yanı sıra binlerce yaban hayvanının da öldüğü yangında kayıplar her geçen gün yükseliyor.

OYNAT 00:48 Tatilcinin jet ski keyfi yangın söndürme uçağının denizden su almasına engel oldu Muğla'nın Milas ilçesinde yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yangın söndürme uçakları deniz yüzeyinde su almaları sırasında jet ski'si ile eğlenen bir kişi uçağın önüne fırladı.



Uçak, kazaya sebebiyet vermemek için yavaşlarken, kalkışında da bir süre problem yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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