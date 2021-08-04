Gündem Muğladaki yangınlarda 40 bin hektarlık alan yandı
MUĞLA

Muğla’daki yangınlarda 40 bin hektarlık alan yandı

Muğla’daki orman yangınları Milas, Marmaris, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde etkisini arttırarak devam ediyor. Bir haftalık süreçte toplam 40 bin hektara yakın alan yandı. Marmaris'te 13 Bin 733, Milas'ta 13 Bin 300, Köyceğiz'de 7 Bin 234, Seydikemer'de bin 30, Kavaklıdere'de 4 Bin 395, Bodrum'da ise 221 hektar alan küle döndü.

Haber Merkezi İHA
Yangınlarda kaç hektarlık alan yandı?
Muğla

29 Temmuz itibariyle Muğla’nın birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları Milas, Marmaris, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde etkisini arttırarak devam ediyor. Çok büyük bir alanda etkili olan orman yangınları, yerleşim yerlerini de etkisine alarak binlerce canlıya büyük zarar veriyor.

40 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

Muğla’nın birçok ilçesinde hem ormanlık alan hem de yerleşim alanları yanarken, bir haftalık süreçte toplam 40 bin hektara yakın alan yandı. Yangının etkisini arttırarak sürdüğü ve söndürme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği Marmaris ilçesinde 13 Bin 733, Milas ilçesinde 13 Bin 300, Köyceğiz ilçesinde 7 Bin 234, Seydikemer İlçesinde bin 30, Kavaklıdere ilçesinde 4 Bin 395, Bodrum ilçesinde ise 221 hektar alan yandı.

11 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bugüne kadar yedi ilçede birçok mahallenin etkilendiği yangında Marmaris ilçesinde Orhaniye (Keçibükü), Turunç ve Turgut Mahalleri, Milas ilçesinde Fesleğen ve Türkevleri Mahalleleri, Köyceğiz ilçesinde Çayırhisar, Kavacık ve Sazak Mahalleri, Seydikemer ilçesinde Dereköy ve Çatak Mahalleleri, Kavaklıdere ilçesinde Menteşe Mahallesi olmak üzere 11 mahalle tahliye edildi. Ayrıca çoğu evlerden oluşan 738 yapı ve 2 bin 189 vatandaş yangınlardan etkilendi. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaşın yanı sıra binlerce yaban hayvanının da öldüğü yangında kayıplar her geçen gün yükseliyor.

Tatilcinin jet ski keyfi yangın söndürme uçağının denizden su almasına engel oldu
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Tatilcinin jet ski keyfi yangın söndürme uçağının denizden su almasına engel oldu
Muğla'nın Milas ilçesinde yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yangın söndürme uçakları deniz yüzeyinde su almaları sırasında jet ski'si ile eğlenen bir kişi uçağın önüne fırladı.

Uçak, kazaya sebebiyet vermemek için yavaşlarken, kalkışında da bir süre problem yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Milas yangının 5. gününde havadan böyle görüntülendi
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Milas yangının 5. gününde havadan böyle görüntülendi
Muğla'nın Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'nde başlayarak, önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine ulaşan yangın, 5'inci günde Kemerköy- Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye yaklaştı. Milas yangının 5. gününde havadan böyle görüntülendi.

Polis TOMA'ları yerleşim yerlerine 80 metre kala alevleri söndürdü
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Polis TOMA'ları yerleşim yerlerine 80 metre kala alevleri söndürdü
Marmaris ilçesine 36 kilometre mesafedeki turistik Turunç Mahallesi'nin antik kent ile aynı adı taşıyan Amos mevkiinde bugün saat 12.00 sıralarında yangın yerleşim yerlerine yaklaştı.

Mahalle sakinleri 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. 7 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 3 TOMA hızlı şekilde olay yerine gelerek sık ağaçlarla kaplı alanda söndürme çalışması başlattı.

Polis TOMA'larının uzak mesafelere su sıkması ile alevler büyümeden söndürüldü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen mahalle sakinleri 'Evlerimiz yanmadan TOMA'lar sayesinde yangın söndürüldü' dedi. İki saat süren müdahale sonunda yangın yerleşim yerlerine 80 metre kala söndürüldü. TOMA ve arazözler ters rüzgarlar nedeniyle çıkması muhtemel yangın için AMOS Mevkii'nde bekletildi.
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