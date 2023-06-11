Yapacak çok işimiz var

Görevi devraldıktan sonra ilk işinin deprem bölgesini ziyaret etmek olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün Kahramanmaraş’taydı. Göktaş, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığı’ndaki basına kapalı toplantının ardından Karacasu Konteyner Kent’te depremzedelerle bir araya gelen Göktaş, kadın iş atölyesi ve psikososyal destek merkezinde incelemelerde bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti. Depremlerin üzerinden 125 gün geçtiğini anımsatan Göktaş, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Kahramanmaraş’a gerçekleştirdiğini ve bölgede yapacak çok işlerinin bulunduğunu dile getirdi. Eksik ve ihtiyaçları yerinde görmek, tespitleri yapmak için incelemelerde bulunduklarına dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti: “Karacasu Konteyner Kenti’nde 5 bin 982 vatandaşımız kalıyor. 65 yaş üstü 443 vatandaşımızın, 64 engelli vatandaşımızın, 2 bin 337 çocuğumuzun olması nedeniyle bizim için burası özel önem verdiğimiz, daha hassas çalıştığımız bir alan olmuştur. Bakanlığımız 327 personelimizle sahada çalışmalarımızı devam ettirmekte. Bugüne kadar il genelinde 96 bin 367 haneyle görüşme sağlanmış, 533 bin 59 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. İl genelinde 29 oyun çadırı ve 49 psikososyal danışmanı çadırımız ile hizmet sunumu devam etmekte olup, tüm çadır kentlerimizde çadır taramaları tamamlanarak bireysel görüşmeler devam ettirilmektedir. Kahramanmaraş dışında 15 ilden personelimiz burada çalışmalarını yürütmektedir.”