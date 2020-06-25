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Gündem Yapay zeka ve dijitalleşme rekor başarı getirdi
EĞİTİM

Yapay zeka ve dijitalleşme rekor başarı getirdi

20 Haziran’da yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonrası Bahçeşehir Koleji Ölçme Değerlendirme Birimi’nin yaptığı değerlendirme sonucu, Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin LGS başarısının bu yıl katlanarak arttığı sonucuna ulaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pandemi nedeniyle Mart ayından bu yana uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını yürüten öğrenciler sınava yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformuyla hazırlandı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: “Ulusal sınavlara hazırlıkta yeni bir dönem başlıyor olabilir” diye konuştu. Bahçeşehir Kolejinde uygulanan eğitim modellerinin çıktısı olarak LGS ve YKS’de her yıl çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bu başarının üç ana etmeni var:

Özlem Dağ

KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM

Öğrencilerin öğrenme stilleri belirleniyor, öğrenme hızları tespit ediliyor, kazanım eksiklikleri tam zamanlı belirleniyor. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak öğrenciye özel çalışma programı uygulanıyor.

STEM+A EĞİTİMİ

Çok yönlü gelişim sağlanıyor, disiplinlerarası çalışma becerisi kazandırılıyor, düşünme becerileri geliştiriliyor.

TAM HAZIRLIK SİSTEMİ

Deneme sınavları ve benzer sorular kitapçıkları ile yürütülen yoğun hazırlık programı.

BAŞARI ORANI ARTTI

  • Uzaktan eğitim sürecinin, öğrencilerin ulusal sınavlardaki başarısını olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyordu. Bunun tam tersi olarak Bahçeşehir Koleji öğrencileri geçen yıla oranla da daha büyük başarı elde etti. Nedeni, yukarıda bahsedilen öğelerin yapay zekâ tabanlı Metodbox’a taşınmasıyla derinleştirilmesi.

Bahçeşehir Koleji uzaktan eğitim sürecini 100 bin öğrenciyle sürdürüyor
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