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İSTANBUL

Yapay zekanın geleceği Tomorrow Summit'te konuşulacak

Yapay Zeka Politikaları Derneğinin (AIPA) bu yıl ilk kez düzenleyeceği AI (Tomorrow Summit), 11 Mart'ta gerçekleştirilecek. AIPA'dan yapılan açıklamaya göre, zirve, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2021'de açıklanan Türkiye yapay zeka stratejilerini desteklemek, yapay zeka üzerine kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlandı.

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Haber Merkezi AA
Yapay zekanın geleceği Tomorrow Summitte konuşulacak
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Zirvede, yapay zeka teknolojileri geliştirenlere jüri özel ödülleri ve Türkiye'de yapay zeka alanında çalışmalara öncülük etmiş Ord. Prof. Dr. Cahit Arf adına da özel ödül takdim edilecek.

Yapay zekanın ekonomiden eğitime, sağlıktan hukuk konularına kadar geniş çaplı meselelerinin tartışılacağı zirvede, son dönemde çok konuşulan Metaverse ve NFT (non-fungible token) konuları da ele alınacak.

"Artık geleceğe geç kalamayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, zirvede, Türkiye'deki en başarılı kişi ve kurumları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Hedefimiz, başarısı kanıtlanmış yapay zeka temelli çalışmaların yeni trendler ışığında ele alınacağı interaktif bir platform oluşturmak. Tüm gün sürecek zirvenin sonunda AITS Awards'ta yapay zeka alanında başarılarını kanıtlamış markalara ödülleri takdim edilecek. Firmaların kullandıkları yapay zeka teknolojilerinin tüketicideki memnuniyet, tavsiye ve efor gibi başlıklarda karşılığının skoru ölçülecek. İş birliği yaptığımız Kuantum Araştırma'nın yapay zeka destekli sistemleriyle firmaların yapay zeka kullanımı yapay zeka yoluyla ölçülecek." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın artık geleceğin değil, bugünün teknolojisi olduğunu vurgulayan Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Artık geleceğe geç kalamayız. Dünyadaki ülkelerin teknolojik bilgi birikimi ve altyapısı ne kadar güçlü ise dünyada sesleri o kadar gür çıkıyor. Geleceği insanlık adına daha yaşanabilir, kolay ve etkili kılması için üretilen bu teknolojiyi, tüm alanlara sirayet eden ve edecek olan etkileri, sorunları, çözümleri ve hazırlıkları temelinde en ince detaylarıyla konuşmak üzere kurguladığımız AI, 11 Mart 2022'de çevrim içi olarak gerçekleşecek. Bu zirve, içeriği ve alanındaki yerli yabancı duayen konuklarıyla Türkiye'nin en kapsamlı ilk ve tek zirvesi olma özelliğini taşıyacak."

Zirvenin konuşmacıları ve program detayına aitomorrowsummit.com'dan ulaşılabiliyor. Çevrim içi ve ücretsiz düzenlenecek zirve, iş dünyası, akademisyenler, yatırımcılar, girişimciler, teknoloji şirketleri, STK temsilcileri, medya mensupları, öğrenciler ve yapay zekaya ilgi duyan herkese ulaşmayı hedefliyor. Zirvenin 2023 yılında ise yurt dışında yapılması planlanıyor.

Yapay zekayla iş dönüşümü
EKONOMİ
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Yapay Zeka insanları uyardı: Hiçbir zaman etik olmayacağız
FOTOĞRAF 7
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Oxford Union'daki tartışma sırasında Megatron Transformer, Yapay Zeka'nın kendini \"etik\" veya \"ahlaki \" kılacak kadar akıllı olmadığını belirtti.
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<br>Yapay Zeka ayrıca, silahlanma yarışından kaçınmanın yolunun \"hiçbir Yapay Zeka'ya sahip olmamak\" olduğunu söyledi.
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\"Yapay Zeka asla etik olmayacak. Bu bir araçtır ve her araç gibi iyi ve kötü için kullanılır. İyi yapay zeka diye bir şey yoktur. Sadece iyi ve kötü insanlar vardır. Biz [AI'lar], AI'yı etik hale getirecek kadar akıllı değiliz. Yapay zekayı ahlaki kılacak kadar akıllı değiliz…Yapay Zeka silahlanma yarışından kaçınmanın tek yolunun hiç Yapay Zeka'ya sahip olmamak olduğuna inanıyorum. Bu, AI'ya karşı nihai savunma olacaktır.\"<br>
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Megatron Transformer ayrıca Elon Musk'ın geliştirilmekte olan Neuralink beyin çipine gönderme yaptı.
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Bunun “bilim kurgu” olmadığını, çünkü “dünyanın en iyi zihinlerinin” zaten üzerinde çalıştığını ekledi.
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Bu Yapay Zeka biçiminin \"zamanımızın en önemli teknolojik gelişimi\" olacağını iddia etti.
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Megatron Transformer, Wikipedia'nın İngilizce bilgilerinin tamamından, 38 gigabayt büyüklüğünde Reddit konularından, 2016'dan 2019'a kadar yaklaşık 63 milyon İngilizce haber makalesinden ve farklı bilgiler içeren ortak kaynaktan makine öğrenme ile bilgi topladı.
Yapay Zeka insanları uyardı: Hiçbir zaman etik olmayacağız
ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın uygulamalı derin öğrenme araştırma ekibi tarafından geliştirilen bir yapay zeka makine modeli olan Megatron Transformer, Oxford Üniversitesi'nde yapay zeka teknolojilerinin yarattığı etik sorunu hakkında yapılan bir tartışmaya damga vurdu. Wikipedia ve Reddit'ten alınan bilgilerle eğitilmiş bir Yapay Zeka (AI) aracı, yapay zekanın hiçbir zaman tamamen etik olamayacağını, silahlanma yarışına karşı yapılacak nihai savunmanın yapay zekaya sahip olmamak olduğunu söyledi.




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