Yapılan düzenekle 6 metrekarelik dünyası genişleyecek

09:1324/09/2025, Çarşamba
IHA
Zafer Altınışık için Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatlarıyla engelli rampası yapıldı.
Zafer Altınışık için Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatlarıyla engelli rampası yapıldı.

Afyonkarahisar’da geçirdiği trafik kazası sonrası neredeyse ömrünün yarısını yatağa bağlı olarak cihazlarla sürdüren 39 yaşındaki genç adam için harekete geçen kaymakamlık evine engelli rampası yaptırarak onun yıllardır 6 metrekarelik odada süren yaşantısını sokağa taşımasına destek oldu.

Kızılören ilçesinde yaşayan Zafer Işık (39), 2009 yılında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Antalya’ya giderken geçirdiği kazada, boynundan aşağısı felç kalarak yatağa bağımlı hale geldi. 16 yıldır yani yaklaşık ömrünün yarısını yatağa bağla olarak sürdüren Işık’a 2009’dan bu yana annesi Hatice Altınışık bakıyor.

Sadece bir oda da yaşayabildiğini kaydeden Işık, sokağa çıkmak için evlerine bir sistem düşündüklerini ancak maddi imkansızlıklardan dolayı bunu yapamadıklarını belirtti.

Bunun üzerine Altınışık için Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatlarıyla engelli rampası yapıldı.

"Engelli vatandaşların hayatını daha yaşanabilir hale getirmenin gayreti içerisindeyiz"

Geçtiğimiz aylarda Vali Yiğitbaşı, ilçe ziyareti çerçevesinde Zafer Altınışık’ı evinde ziyaret etmiş ve desteğini iletmişti. Altınışık’ın ziyaret sırasında evinin girişine talep ettiği engelli rampası Vali Yiğitbaşı’nın talimatıyla Kızılören Kaymakamı Mücahit Çetin’in takibiyle yerine getirildi. Zafer Altınışık artık rampa sayesinde evinden bahçeye kolaylıklar inebilecek.

Tüm engelli bireylerin her zaman yanında olduğunu ifade eden Vali Yiğitbaşı, engelli vatandaşlara hayatı daha yaşanabilir hale getirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.



