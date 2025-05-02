Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık: Maç konuşmasını yapmak bana nasip oldu

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde ikamet eden, 2009 yılında geçirdiği bir trafik kazasında boynundan aşağısı felç kalarak yatağa bağımlı hale gelen Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık'ın siyah-beyazlı takımla bir araya gelme hayali geçen hafta gerçek oldu. Altınışık, Beşiktaş Teknik Direktörü ve futbolcularıyla görüşmesinde neler yaşadığını sosyal medya hesabından anlattı.
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın desteği ve Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil’in girişimleriyle İstanbul’a gelen Zafer Altınışık, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla geçen hafta buluşmuştu.
Altınışık, buluşmada neler yaşadığını sosyal medya hesabından anlattı.
"Maç konuşmasını yapmak bana nasip oldu"
"Antrenman sonrasında da maç konuşmasını yapmak bana nasip oldu. Maç sonrasındaki basın toplantısında da teknik direktörümüz bundan bahsetti." ifadelerini kullanan Altınışık, sözlerini şöyle sürdürdü:
- "Beni çok sıcak ve içten karşıladıkları için Beşiktaş futbolcularına, teknik heyetimize ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Benimle yakında ilgilenen ve imzalı formasını hediye eden değerli futbolcumuz Salih Uçan'a da ayrıca teşekkür ederim.
- Statta maç izlemenin keyfi apayrı oluyor tabii. Eğer İstanbul'da olsaydım her hafta giderdim maç izlemeye. Yine bu maçta da ayağımız uğurlu geldi ve maçı 5-1 kazandık, çok eğlendik. Özellikle benim için güzel bir etkinlik oldu."
Solskjaer: Zafer oyuncularımıza 'Beşiktaş savaştığı zaman ben hayattan heyecan duyuyorum' dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer da, 5-1 kazanılan Atakaş Hatayspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında, Altınışık'ın, futbolcularla yaptığı konuşmaya değinerek şunları söylemişti:
- "Futbol dışında başka şeyler de var. Örneğin bizim tesisimize Zafer isimli biri geldi, tesislerimi ziyaret etti. Zafer oyuncularımıza bir konuşma yaptı. Oyuncularımızın aslında şunu anlamaları lazım, aslında futbol oynamak, insanları mutlu etmek, bu yeteneğe sahip olmak futbolcular için bir hediye, bir lütuf aslında. Ne kadar şanslı olduklarını ve ne kadar lütuf sahibi olduklarını anlaması gerek futbolcularımızın.
- Zafer şöyle bir cümle kullandı oyuncularımıza,‘Beşiktaş iyi oynadığı zaman, Beşiktaş savaştığı zaman, Beşiktaş koştuğu zaman ben hayattan heyecan duyuyorum. Ben hayatta olduğumu hissediyorum’diye bir cümle kurdu. Aslında buda bizim futbolcularımız için çok şey ifade eden bir şey oldu. Çünkü ne kadar insanlara bu mutluluğu verdikleri için şanslı olduklarını da hissetmeleri gerekiyor."