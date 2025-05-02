Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık: Maç konuşmasını yapmak bana nasip oldu

"Futbol dışında başka şeyler de var. Örneğin bizim tesisimize Zafer isimli biri geldi, tesislerimi ziyaret etti. Zafer oyuncularımıza bir konuşma yaptı. Oyuncularımızın aslında şunu anlamaları lazım, aslında futbol oynamak, insanları mutlu etmek, bu yeteneğe sahip olmak futbolcular için bir hediye, bir lütuf aslında. Ne kadar şanslı olduklarını ve ne kadar lütuf sahibi olduklarını anlaması gerek futbolcularımızın.