Yapılan iftirayı Allah’a havale ediyorum: Özür bile dilemiyor

Şanlıurfa’da deprem enkazında gönüllü olarak çalıştığı sırada Ümit Özdağ’ın sosyal medyadan ‘Suriyeli hırsız’ diye paylaştığı Şanlıurfalı genç konuştu. Abdulbaki Bozdağ, “Ben hafızım, hırsız hiç değilim. Yapılan iftirayı Allah’a havale ediyorum” dedi.

Bozdağ, “Ümit Özdağ’ın attığı tweet kesinlikle yalandır. Üstüme atılan bir iftiradır. Bu tamamen provokatörlüktür. Seçim öncesi yapılan bir oyundur, Türk milleti zekidir, bu oyuna düşmez” dedi.

VALİLİK DE YALANLADI

Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliği’nden de açıklama geldi. Yapılan çıklamada; “Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor” başlıklı sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak yapılan araştırmada, haberin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. A.B. isimli şahsın 2000 doğumlu Akçakale nüfusuna kayıtlı olduğu, olay günü Şanlıurfa’da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmasına katıldığı, telefonun ise kendisine ait olduğu belirlenmiştir” denildi.

ÖZÜR BİLE DİLEMİYOR

’Telefon çalan Suriyeli’ iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hedef gösterdiği kişiden özür dilemeyeceğini açıkladı. Özdağ’a katıldığı Youtube yayınında Abdulbaki Bozdağ’ın açıklaması izletildi. Özdağ’a Bozdağ için “Suriyeli değilmiş. Bir özür dilemeyi düşünür müsünüz” sorsuna ise haberi bir gazeteden aldığını ve özür dilemeyeceği cevabını verdi.



