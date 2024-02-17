Yapmadı yapana da engel oldu

“Dönem başında biz bunları Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bizi ziyaret ettiğinde ilettik” diyen Turan, “Buraları ya siz yapın ya da bize verin yapalım dedik. Bunu eğer yapmazlarsa ve devretmezlerse de bunu mutlaka kamuoyuyla paylaşacağımızı söyledik ve ben bu 5 yıl içerisinde 3 sefer resmi yazı yazdım. Ben şikayet seven birisi değilim. Çok net herkes bilir ama yapacak başka bir şeyim yok. O gün de söylemiştim. Yazılar elimde, eğer bunları vermezseniz ve yapmazsanız seçim günü geldiğinde bunlar halkın sonra sunacağım dedim. Ama maalesef yapılmadı” diye konuştu. “Eğer bunlar dönem başında yapılsaydı ya da bize devredilip yapılsaydı Fatih’in şu anda ilave 5 bin otoparkı olacaktı” diye belirten Başkan Turan, “Takdir edersiniz ki Fatih’in altında tarihi kalıntılar var ve her yere otopark yapılamıyor. Arazi, üretilebilen bir şey değildir ya vardır ya yoktur. Ve Fatih’teki araziler ister başka kamu mülkü olsun ister İBB’ye ait olsun, yani isterse Fatih Belediyesi’nde olsun, bunlar İstanbullunun ihtiyacı olan yerler. Bu araziler de İBB mülkiyetindeydi ve planlarda altı otopark üstü yeşil alan olarak vardı. Ben şu anda halkın önüne çıktığımda otopark ile ilgili sıkıntıları duyuyorum. Ve halkımıza söylüyorum, İBB bize bu yerleri vermedi kendi de yapmadı diye” ifadelerini kullandı.