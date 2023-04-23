|
Reklam
Reklam
Gündem

Yaralar 1 yıl içerisinde sarılacak

Depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışma yapan Beykoz Belediyesi, Kırıkhan ilçesinde çadır kentlerde kalan aileleri tek tek ziyaret etti.

04:00 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, personelleriyle birlikte Hatay Kırıkhan ilçesinde çadır kentleri tek tek ziyaret etti.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, personelleriyle birlikte Hatay Kırıkhan ilçesinde çadır kentleri tek tek ziyaret etti.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden en çok zarar gören illerin başında gelen Hatay’da devlet millet iş birliği ile yaralar sarılmaya devam ediyor. Afeti ilk gününden itibaren bölgede çalışma yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’da, personelleriyle birlikte Kırıkhan ilçesinde çadır kentlerde kalan aileleri tek tek ziyaret etti.

BEYKOZLULARIN GÖNLÜ BURADA

İlk güne göre bugünkü şartların daha iyi olduğunu aktaran Aydın, “Önümüzdeki günler de daha da iyi olacağına inanıyoruz. Mesai arkadaş-larıma çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar gönüllü olarak geliyorlar. Yaklaşık 2,5 aydır buradalar. Beykozlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların gönlü burada. İmkanları ile destekleri ile buradalar. Biz onların yardımlarını organize ediyoruz. Temennimiz duamız, arzumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yaralar 1 yıl içerisinde sarılacak. Önümüzdeki bayram şartların çok daha iyi olduğunu görmek mümkün olacak diye inanıyorum” ifadelerini kullandı.



#Beykoz Belediyesi
#Murat Aydın
#Afet Bölgesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.