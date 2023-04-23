Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, personelleriyle birlikte Hatay Kırıkhan ilçesinde çadır kentleri tek tek ziyaret etti.
Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden en çok zarar gören illerin başında gelen Hatay’da devlet millet iş birliği ile yaralar sarılmaya devam ediyor. Afeti ilk gününden itibaren bölgede çalışma yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’da, personelleriyle birlikte Kırıkhan ilçesinde çadır kentlerde kalan aileleri tek tek ziyaret etti.
BEYKOZLULARIN GÖNLÜ BURADA
İlk güne göre bugünkü şartların daha iyi olduğunu aktaran Aydın, “Önümüzdeki günler de daha da iyi olacağına inanıyoruz. Mesai arkadaş-larıma çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar gönüllü olarak geliyorlar. Yaklaşık 2,5 aydır buradalar. Beykozlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların gönlü burada. İmkanları ile destekleri ile buradalar. Biz onların yardımlarını organize ediyoruz. Temennimiz duamız, arzumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yaralar 1 yıl içerisinde sarılacak. Önümüzdeki bayram şartların çok daha iyi olduğunu görmek mümkün olacak diye inanıyorum” ifadelerini kullandı.