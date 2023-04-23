İlk güne göre bugünkü şartların daha iyi olduğunu aktaran Aydın, “Önümüzdeki günler de daha da iyi olacağına inanıyoruz. Mesai arkadaş-larıma çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar gönüllü olarak geliyorlar. Yaklaşık 2,5 aydır buradalar. Beykozlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların gönlü burada. İmkanları ile destekleri ile buradalar. Biz onların yardımlarını organize ediyoruz. Temennimiz duamız, arzumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yaralar 1 yıl içerisinde sarılacak. Önümüzdeki bayram şartların çok daha iyi olduğunu görmek mümkün olacak diye inanıyorum” ifadelerini kullandı.