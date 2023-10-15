Yaraları hızla sarıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asrın felaketi olan 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sardıklarını belirterek “Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “EXPO 2023-Kahramanmaraş” programına gönderdiği video mesajda, Kahramanmaraşlıları ve programa katılan misafirleri selamladı.

YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Depremlerde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle yad ettiğini, geride kalanlara sabırlar niyaz ettiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Deprem bölgesinde ilk bir sene içerisinde 319 bin olmak üzere, toplamda 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binalarıyla değil, ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla tertiplenen EXPO 2023 bu çabalarımızın bir parçasını oluşturuyor.”

EN ÖNEMLİ ULUSLARARASI ETKİNLİK

Erdoğan, sergi alanı içerisinde Türkiye’deki şehirlerle birlikte 30’dan fazla uluslararası katılımcı ülke bahçesinin yer aldığını ve EXPO 2023 döneminde Kahramanmaraş’ta yerli yabancı binlerce misafir ağırlama imkanı bulacaklarını kaydetti. Etkinliğin, Cumhuriyet tarihi boyunca bu bölgede gerçekleştirilen en önemli uluslararası etkinlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, “EXPO 2023’ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Bu önemli organizasyonun icrasında emeği, katkısı ve desteği olan tüm kurumlarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Dünya 5’ten de 20’den de büyük

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Açlık, kıtlık, küresel adaletsizlik, bölgesel ve ülkeler arasındaki çatışmalar başta olmak üzere bütün uluslararası sorunlara çözüm bulacak yeni bir uluslararası küresel mimariye ihtiyacımız olduğu aşikardır” dedi. Kurtulmuş, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’ne (P20) katıldı.

1 MİLYAR İNSAN AŞIRI YOKSUL

Zirvenin, “Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri” konulu oturumunda konuşan Kurtulmuş, “Baştan beri Türkiye olarak, her uluslararası platformda tekrarladığımız sözü bir kere daha ifade etmek istiyorum; dünya 5’ten de büyüktür, 20’den de büyüktür” dedi. Salgın döneminde milyonlarca insanın aşırı yoksulluğa doğru sürüklendiğinin herkes tarafından bilindiğini dile getiren Kurtulmuş, şu anda en azından 1 milyar insanın uygun yaşam koşullarından, güvenli konut ve temiz suya erişiminden ve yeterli sağlık hizmetlerinden yoksun yaşadığını ifade etti.

İNSANİ DEĞERLER VURGUSU

Kurtulmuş, “İçinden geçmekte olduğumuz bu süreçte, hep beraber medeniyet kavramını, ölçüsünü genişleterek ahlaki ve insani değerleri de içine alacak şekilde genişletmek durumundayız” dedi.











