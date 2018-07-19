Gündem Yaraları saracağız
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Yaraları saracağız

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte ilgili bakanlıklara kanun teklifleri hazırlayacak komisyonlar belirlendi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Dr. Şenel Yediyıldız
Dr. Şenel Yediyıldız

Bu kapsamda Meclis'te önemli çalışmalara imza atması beklenen TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu da hayata geçti. Komisyonun başkanlığına seçilen Dr. Şenel Yediyıldız, çok kısa süre içinde sağlık alanında önemli adımların atılacağını söyledi. Çocuklara yönelik cinsel istismar meselesinin de komisyonun gündeminde olduğunu belirten Yediyıldız, iktidar ve muhalefet partisi üyelerinin ülke gündeminde yara olan konularda ittifak halinde olduğunu hatırlattı. Komisyonda AK Parti'den 13, diğer partilerden de 13 üye bulunduğunu kaydeden Yediyıldız, "Bu konularda muhalefetle ittifak halindeyiz. Çıkacak kanunları bu komisyonlar hazırlayacak. Bakanlıkların artık Meclis'e kanun sunmak gibi bir durumu yok. Komisyon hazırlayacak, Meclis'e sunacak, komisyonlar bakanlıkları ve ilgili kurumları denetleyebilecek" dedi. Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin sona ermesi için de bazı düzenlemelerin yolda olduğunu bildiren Yediyıldız, "Biz aç kalan kuşlara yem vermek, su vermek için vakıf kuran bir neslin evladıyız. Hayvanların yaşamına yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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