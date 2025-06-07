Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Yaraların sarıldığı bir geleceğe inanıyoruz

Yaraların sarıldığı bir geleceğe inanıyoruz

04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bayram namazını Çanakkale’de kılan Kurtulmuş, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti.
Bayram namazını Çanakkale’de kılan Kurtulmuş, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Kurban Bayramı, paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya ‘Amin’ demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu ve yaraların sarıldığı bir geleceğe duyduğumuz inancı tazeliyoruz” dedi.

ADALET VE MERHAMET FİLİZLENSİN

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi: “Güzel ülkemizde esenlik, birlik ve kardeşlik adına daha fazla sorumluluk duygusu içinde hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kurban Bayramı’nın getirdiği dayanışma iklimi, bizleri güzel günler göreceğimiz ortak geleceğimize daha da yaklaştırmalıdır. Bayram sevincimize Filistin’de süren zulmün ve acıların gölgesi düşmüş olsa da bu mübarek günlerin adaletin, merhametin ve insanlık onurunun yeniden filizlendiği, insanlık cephesinin kazandığı bir dünyanın habercisi olmasını Rabb’imizden niyaz ediyoruz.”



#Numan Kurtulmuş
#Kurban Bayramı
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbn-i Sina cevabı güç olan soruyu yıllar önce cevaplamış: "Hiç rüya görmüyorum" diyenler okusun