Yaralı hasmını doktorun gözü önünde öldürdü

Eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü. Konya’nın Kadınhanı ilçesindeki eğlence mekanında önceki gece saat 04.30 sıralarında iki grup arasında alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma mekanın çıkışında kavgaya dönüştü. Silahlı çatışmada Şakir Öcal, Kerim Turhan, Musa Akdoğan, Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. yaralandı.

YARALIYI BIRAK, BABAMA BAK

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Babası Kerim Turhan’ın kaldırıldığı hastaneye giden Nurettin Turhan, babasını vuran Şakir Öcal’ı doktorun müdahale ettiği esnada silahla vurup öldürdü. Ardından da babasına müdahale etmesi için doktorun başına silah dayayıp, “Tüm yaralıları bırak, babamla ilgilen” diye tehdit etti.

Çatışmanın yaşandığı olay yerinde onlarca boş kovan nbulundu.

DOKTORA SİLAH ÇEKTİ

Doktor polis tarafından kurtarılırken, silahlı saldırgan gözaltına aldı. Çatışmada yaralanan Kerim Turhan ile Musa Akdoğan da sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından taburcu olan Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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GÜNDEM Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü