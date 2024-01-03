Yaralı tilki yavrusu özel bakım sayesinde hayata tutundu

2023 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği ile hayvancılık desteklemelerine ilişkin başvuru tarihleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, başvuru yapanlara buzağı başına 2 bin 100 lira ve ilave destek verilecek. Peki 2023 yılı Buzağı Desteklemesi başvuruları nasıl yapılır? 2023 yılı buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 2023 buzağı desteği ne kadar olacak? Buzağı desteği ne zaman verilecek? 2024 buzağı desteği ne kadar? İşte ayrıntılar...