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Yaralı tilki yavrusu özel bakım sayesinde hayata tutundu

Balıkesir'in Armutlu Köyü Mezarlığı'nda yaralanan bir tilki bulan vatandaşlar, durumu 112 çağrı merkezine bildirdiler. Bunun üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine yönlendirildi. İvedilikle olay yerine intikal eden ekipler, yaralı tilkiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler. Yaralı tilki, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Balıkesir'e götürüldü.

16:44 - 3/01/2024 Çarşamba
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Yaralı tilki yavrusu özel bakım sayesinde hayata tutundu
Yaralı tilki yavrusu özel bakım sayesinde hayata tutundu

Balıkesir'in Gönen İlçesinde, yaralanan bir tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün hızlı müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Gönen, Armutlu Köyü Mezarlığı'nda yaralanan bir tilki bulan vatandaşlar, durumu 112 çağrı merkezine bildirdiler. Bunun üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine yönlendirildi.

İvedilikle olay yerine intikal eden ekipler, yaralı tilkiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler. Yaralı tilki, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Balıkesir'e götürüldü.


#Kurtarma
#Balıkesir
#Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
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