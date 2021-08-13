Yaralı yavru ayı tedavi altına alındı

Gözleri görmeyen, çenesi kırık ve genel durumu kötü olan ayı, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakılacak.

Çemişgezek ilçesi Tekeli köyü bölgesinde bulunan Özcan ve Alaattin Dinçer, çevrede yaralı halde bir ayı gördü. Hemen ayının yanına giden kuzenler, yaralı hayvanı besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ile birlikte kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı ayıyı alarak tedavi ettirmek üzere Elazığ’a nakletti. Ayı, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.





İlk belirlemelere göre, gözlerinin görmediği, çenesinin kırık ve genel durumu kötü olduğu tespit edilen yavru ayının tedavisine başlandı. Ayının tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi.

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Ayının sağlık durumu hakkında bilgi veren Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, “Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunmuş. Yüksekten düşmüş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verilmiş. Onlar tarafından hastanemize getirildi. Orada bir veteriner arkadaşa götürülmüş. Bu travma olduğu için gerekli önlemleri almış. İç kanamaya karşı müdahale yapmış. Daha sonra buraya geldi. Hayvanın genel durumu iyi değil. Gözleri görmediği için sanırım yüksekten düşmüş. Çenesinde bir sıkıntı var. Çenesine bakacağız.

Genel durumunu serumlarla desteklemeye çalışacağız. Durumunu düzeltip, ekiplere teslim edip, doğasına salacağız. Gözleri görmüyor. Ona iyice bakmamız lazım. Onun da tedavisini yapacağız. İnşallah hayvanımızı sağlığına kavuşturup doğasına bırakacağız. Uzun bir tedavi süreci olacak. Çenesi hariç diğer yerlerde kırık görülmüyor. Tam muayenesi yapılmadı. Tüm hepsini yapacağız. Nasıl bir tedavi yöntemi izleyeceğiz. Onlara bakacağız” dedi.

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OYNAT 02:06 Yaralı ayı ile selfie Rize'nin Güneysu ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı ayı paniğe neden oldu. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri köy yolunu ulaşıma kapattı, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Muhtemelen yüksekten düşme sonucu yaralandığı sanılan ayı için çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bazı kişiler de olayı duyunca ayının bulunduğu bölgeye koşarak cep telefonları ile fotoğraf çekmeye çalıştı. Kalabalığı görünce aniden saldıran ayı, panik yarattı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar kaçarak bölgeden uzaklaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, yaralı ayıyı tüfekle uyuşturucu iğne atarak sakinleştirdi. Ayıya yaklaşan vatandaşlar cep telefonları ile selfie yaptı. Ekiplerin kamyonete koyduğu ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü.









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