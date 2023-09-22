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Yardım bahanesiyle 13 kişinin kartını çaldı: ATM dolandırıcısı yakalandı

Diyarbakır'da, ATM önlerine gelen yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin para çekmelerine yardım eden, bir süre konuşup şifresini aldığı kartı unutturup çalarak hesapları boşaltan Veysel Ateş, suçüstü yakalandı. Bu şekilde 13 kişinin hesabından 314 bin TL çeken Ateş, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

13:41 . 22/09/2023 Cuma
DHA
Dolandırıcılık anları kameraya yansıdı.

Dolandırıcılık anları kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında ATM önlerinde bekleyip, yardım etme bahanesiyle 13 yaşlı ve yardıma muhtaç insanı mağdur edip kartını çalan şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, izledikleri KGYS ve güvenlik kameraları görüntülerinden şüpheli Veysel Ateş'i tespit etti.

Ateş'in, parasını çektiği insanları konuşturup, parayı sayarak oyaladığı, bu şekilde kartı unutturduğu ve el çabukluğuyla cebine koyduğu, daha sonra başka ATM'den hesaptaki bütün parayı çektiği tespit edildi.

Bu şekilde 13 kişinin kartını çalan şüphelinin 314 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Suçüstü yakalandı: İnkar etti

Ateş, kendisini takibe alan ve durduğu ATM'nin önünde para çekmek için bekliyormuş gibi yapan polis tarafından, yine birine yardım etme bahanesiyle yaklaşırken suçüstü yakalandı. Ateş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

İfadesinde suçunu inkar eden Ateş, yaşlılara yardım ettiğini iddia edip, kartlarını çalmadığını ileri sürdü.


Muğla'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı
Muğla'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp, emekli öğretmen H.Ç'nin 1 milyon 40 bin lirasını ve 72 bin 500 dolarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan ve "Adınız terör örgütüne karıştı, hesaplarınıza el koyulacak." diyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Mağdur kadının şikayetleriyle ilgili yapılan incelemede Şanlıurfa, Manisa ve Tokat'ta olduğu belirlenen İ.Y, S.İ, O.D. ve A.Y. ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.






#Diyarbakır
#ATM
#Hırsız
#Dolandırıcılık
41 dakika önce
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