Yardım eden 7 kişi gözaltında

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn’un, “kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği” gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Ghosn’un, “görevini kötüye kullanma” suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya’nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı’na gelerek buradan Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ghosn’un kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki 4 pilot, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü gözaltına alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H. gözaltına alınmıştır” denildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İKİ UÇUŞ MERCEK ALTINDA

Olayla ilgili 29 ve 30 Aralık’ta Osaka-İstanbul-Beyrut hattında, Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleşen iki ayrı uçuş şüpheli olarak değerlendirilirken, her iki uçuş da tüm yönleriyle inceleniyor. Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn’un Beyrut’a özel uçakla İstanbul aktarmalı kaçırıldığı iddia edilirken, 29 ve 30 Aralık’ta Osaka-İstanbul-Beyrut hattında gerçekleşen iki ayrı uçuş dikkat çekiyor.

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29 ARALIK’TA GELDİ

İlk olarak Osaka’dan kalkan, TC-TSR kuyruk tescilli uzun menzilli iş jeti, Rusya hava sahası üzerinden rota izleyerek 29 Aralık’ta 05.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi. İnişinin ardından uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık apronunda yer alan hangara çekildi. Olayla ilgili şüpheli ikinci uçuş ise 30 Aralık sabahı yaşandı. TC-RZA tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti 06.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’ndan Beyrut’a gitmek üzere havalandı. Her iki özel uçağın yolcuları arasında Carlos Ghosn’un olduğu iddiaları araştırılıyor.

Öte yandan TMSF, “Ghosn’u İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF’nin kayyumluğunda olduğu” iddialarını yalanladı.

Kırmızı bülten çıktı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan’a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance’ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı. Lübnan Adalet Bakanı Albert Serhan, yaptığı yazılı açıklamada, “Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcılığı, eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Interpol’den kırmızı bülten notunu teslim aldı” ifadelerini kullandı. Reuters’in haberine göre Ghosn’un tutuklanması için Interpol’den Lübnan’a talimat gönderildi. Lübnanlı bir adliye kaynağının verdiği bilgiye dayandırılan haberde, “Tutuklama talimatını içeren Interpol kırmızı bülteni iç güvenlik güçlerine ulaştı, ancak henüz yargıya gönderilmedi” bilgisi yer aldı.

Evine baskın

Carlos Ghosn'un evine baskın yapıldı.

Lübnan’a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance’ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn’un Japonya’nın başkenti Tokyo’daki evine baskın düzenlendi. Kyodo’da yer alan habere göre, Japon savcılar, “görevini kötüye kullanma” suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan’a bu hafta başında kaçan Ghosn’un Tokyo’daki evinde arama yaptı. Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018’de Japonya’da gözaltına alınan Ghosn, 2011’den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek yasaları çiğnemekle suçlanıyor. Ghosn, görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla 2018’de görevden alınmış ve tutuklanmasının ardından Japonya’da birkaç ay ev hapsinde tutulmuştu.

Destinasyon beyrut

TC-RZA kuyruk tescilli iş jetinin pilotunun kule ile yaptığı kalkış konuşmalar ortaya çıktı. Saat 05.08’den itibaren kule ile kalkış için konuşmaya başlayan pilotunun, Beyrut’a gitmek için hazırlık yapmasıyla ilgili kule görevlisi ile yaptığı diyalog ses kaydına da yansıdı. Kule görevlisinin “Yeşilköy günaydın TC-RZA devam edin” anonsu ile başlayan ses kaydı, pilotun “destinasyon Beyrut” anonsu ile devam ediyor. Kalkış için son hazırlıklarını yapan uçağın pilotu ile kule arasındaki kalkış diyaloğu sürüyor.