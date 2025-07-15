Yardım paralarını örgüte akıttılar

Devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, her alanda olduğu gibi vatandaşların insani yardım kuruluşlarına olan güvenini de kırdı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele kapsamında Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Bu kapsamda 667 sayılı, 23 Temmuz tarihli Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 104 vakıf ve 1125 dernek hakkında kapatma kararı alındı. Bunlar yerel düzeyde FETÖ’nün sivil toplum yapılanmalarıydı. FETÖ’nün kapatılan sözde insani yardım kuruluşlarının başında “Kimse Yok Mu Derneği” vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’ye müzahir olduğu için kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’nin çalışanlarına yönelik soruşturmanın ortaya koyduğu gerçek korkunçtu. Dernek, topladığı bağışları örgüte aktarmıştı.

51’i tutuklu yargılanan 57 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, toplanan bağışların FETÖ’ye nasıl aktarıldığı anlatıldı.

MİLYON DOLARLAR YURT DIŞINA GİTTİ

Sanıkların “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlarından hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, derneğin faaliyetlerine ilişkin hazırlanan MASAK raporu dikkat çekti. Rapordaki tespitlere göre, yapılan incelemede, Kimse Yok Mu Derneği’nin 2011-2013 yılları arasında 9,5 milyon doları, yurt dışına çıkartmak için “iş avansı” adı altında çalışanları ve gönüllülerine gönderdiği tespit edildi. 9,5 milyon dolar, 33 kişi üzerinden 114 işlemde yurt dışına kaçırıldı.

KAĞIT ÜSTÜNDE YARDIM

Kayıt dışı olarak yurt dışına çıkarılan 9,5 milyon dolara ilişkin hazırlanan, derneğin hesaplarındaki tutarsızlık ve usulsüzlüklerle ilgili detaylara yer verilen MASAK raporunda şu ifadeler yer aldı: “Yurt dışındayken banka hesabına gönderilen ancak başkası tarafından çekilen ‘Somali iş avansları’, iade edilmiş olmasına rağmen Somali’de harcanmış gibi gösterildi. Somali iş avansları, henüz havale edilmeden, hesaptan nakit olarak çekilmeden veya fiilen yurt dışına çıkmadan Somali’de teslim edilmiş ve harcanmış gibi gösterildi. Dernek personeli ve gönüllülere gönderildiği halde başkasına aktarılan Somali iş avanslarına ilişkin işlemlerin muhasebe hesaplarına yansıtılmadığı tespit edildi.”

1 MİLYON 800 BİN KURBAN HİÇ KESİLMEDİ