Yardımcı kaynaklar bütçeyi rahatlatacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl ders kitapları ile birlikte 2-12’nci sınıf öğrencilerine dağıtacağı ücretsiz kaynak kitapların 91 tane olacağı öğrenildi. Bu yıl 153 milyon ders kitabının yanı sıra 100 milyon yardımcı kaynak da ücretsiz olarak öğrencilere dağıtacak olan Bakanlık, özel yetenek öğrencileri, işitme yetersizliği ve görme yetersizliği bulunan öğrenciler için de yardımcı kaynaklar hazırladı. Eğitimin farklı kademelerinde dağıtılacak kitaplar velilere ekonomik kolaylık sağlayacak. Öğrenciler ise ‘hangi kitabı almam gerekiyor’ telaşından kurtulacak.

VELİ VE ÖĞRENCİLER MEMNUN

Çocuklarından birisi 3. sınıf diğeri ise 8. sınıf olan Tuba Çiftçi, “Çocuklarımıza sınavlar için ders kitapları dışında yeni kitaplar almak zorunda kalıyorduk. Aldığımız yardımcı kitaplar gerçekten pahalı kitaplar. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı’nın bize bu imkânı tanıması çok güzel oldu. Bundan güzel uygulama olamaz. Aile ekonomimize destek sağlanacak” dedi.

Kendi öğrenciliği döneminde yardımcı kaynaklara büyük harcamalar yaptığını söyleyen Neşe Karaman da, “Çocuklarımız artık bu konuda daha iyi imkânlara sahip. Sıraları üzerinde kitapları bekliyor olacak. Bir kitaba vereceğimiz 100 TL’yi çocuğumuzun başka bir ihtiyacı için kullanabileceğiz. Ekonomik bir külfetten kurtulduk” diye konuştu.

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