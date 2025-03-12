Yargıçlara dengeli yük

Bu kapsamda, bakanlık çatısı altında Adalet Teşkilatı Performans ve Verimliliği Daire Başkanlığı oluşturulacak. Aynı doğrultuda, HSK bünyesinde de Yargı Teşkilatı Performans ve Verimliliği Birimi faaliyete geçirilecek.

Yargı Teşkilatı Performans ve Verimliliği Birimi’nin temel görevi, yargısal süreçlerde hedef süre uygulamasını güçlendirmek ve mahkemelerin işleyişini sistematik hale getirmek olacak. Buna göre birim, yargı teşkilatındaki iş yükünü analiz ederek, davaların makul sürede sonuçlandırılması için politika ve stratejiler geliştirecek. Ayrıca, mahkemelerin verimlilik raporlarını hazırlayacak olan birim, yargı sisteminde aksayan yönleri tespit edip iyileştirme önerilerinde bulunacak. Bu doğrultuda, hakim ve savcıların iş yükü dengesi, dosya yoğunluğu gibi faktörler sürekli olarak izlenip dengelenecek.