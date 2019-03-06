Yargıda 65 yaş reformu

Ağır hapis cezası öngören suçlar haricinde bu kişilerin ev hapsi ya da kamuda çalıştırılması söz konusu olabilecek. Öte yandan MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeyi beklerken, Adalet Bakanlığı da Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu’nda bir dizi değişiklik öngören taslak çalışmalarında sona geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrasında bir açıklama yapacağı ifade ediliyor.

65 HEDEF 257 FAALİYET

Yargıda reform niteliğinde birçok değişiklik öngören belgeye ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Yargı reformu strateji belgemizi kamuoyuyla paylaşma aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Yargı reformu belgesi güven veren adalet temelinde adalete güvenin artırmasında bir milat olacak” demişti. 65 hedef ve 257 faaliyetten oluşan stratejide, yargılamaların hızlandırılmasının yanı sıra toplumsal bazı sorunların önüne geçilmesi de hedefleniyor.

YAŞLILARA ALTERNATİF CEZA

Stratejinin ayrıntıları da gün yüzüne çıkıyor. Bu kapsamda strateji belgesinde, 65 yaş ve üzeri kişiler için alternatif ceza sistemi üzerinde duruluyor. Ağır hapis cezası öngören suçlar haricinde bu kişilerin ev hapsi ya da kamuda çalıştırılması gündeme gelebilecek. Öte yandan MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeyi beklerken, Adalet Bakanlığı da Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu’nda bir dizi değişiklik öngören taslak çalışmaları da tamamlamak üzere. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinin ardından bir açıklama yapacağı ifade ediliyor.