Yargıda ‘artırılmış gerçeklik’ eğitimi

‘Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim’ sloganıyla Türkiye Adalet Akademisi’nde başlatılan atölye eğitimlerinde adayların farklı senaryolara yönelik olarak hazırlanması hedefleniyor. Akademi bünyesinde hayata geçirilen ‘Akademi Uygulama Adliyesi’ ve 7 ayrı olayın canlandırıldığı ‘Savcılık Uygulama Atölyesi’ ile hakim ve savcı adaylarının meslek pratiklerini etkin olarak deneyimlemeleri sağlanıyor. Hızlı ve yerinde olay yeri incelemelerinin deneyimlendiği artırılmış gerçekliğe sahip uygulama atölyelerinde yapay zekanın da kullanılacağı yeni bir modülün hazırlığının da yapıldığı belirtildi. İhtiyaçlar tespit edilerek Adalet Akademisi için çeşitli eğitim modülleri hazırlandı.