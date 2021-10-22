​Yargıda Birlik’ten önemli ziyaretler

Yargıda Birlik Derneği, yargıda önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Yargıda Birlik Derneği başkanlığına seçilen Birol Kırmaz, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulundu.

GÜNDEM Yargıda Birlik’in yeni yönetimi belli oldu: Başkan Dr. Birol Kırmaz

Dernek yönetimi daha sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti. Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş’un da hazır bulunduğu ziyaret sırasında Kırmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, meslektaşlarının sağlık kurumlarında ve havaalanlarında muhatap oldukları sorunlar, eşi farklı kurumlarda çalışan yargı mensuplarının atamalarda karşılaştıkları problemler ve meslektaşları tarafından kendilerine iletilen birçok konu dile getirildi.

REKLAM